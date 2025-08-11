Semáforos trabados y riesgo vial en la esquina de diagonal 73, 5 y 62

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Desde la tarde del sábado, los semáforos ubicados en la zona de diagonal 73, 5 y 62 están fuera de servicio, generando serios inconvenientes en el tránsito. Según los vecinos, uno de los equipos quedó fijo en luz roja y dos en verde, lo que provoca confusión y riesgo de accidentes.
La situación se agravó ayer, y la principal inquietud es lo que pueda ocurrir hoy, cuando se retomen las actividades habituales y, especialmente, el ingreso de los alumnos a la escuela ubicada sobre calle 4, a pocos metros del cruce.
“Ya llamamos al 147 e hicimos el reclamo correspondiente, estamos a la espera”, señaló Silvia Rodríguez, vecina de la zona.
“Yo llamé y mi hija también. Ella me contó que ahora hay dos semáforos en rojo y uno en verde, pero el problema sigue. Mañana, con la escuela, va a ser un riesgo”, advirtió.
Mientras se aguarda la intervención de las autoridades municipales para restablecer el normal funcionamiento de los equipos, los vecinos solicitaron circular con precaución por la zona para evitar incidentes.
La zona es muy transitada. Es uno de los ejes del tránsito vehicular y en el lugar hay numerosos comercios, junto a las escuelas que funcionan en el barrio.
“Esperemos que solucionen el problema cuánto antes, para no tener que lamentar algún accidente que puede ser tremendo, por la intensidad de tránsito que hay en la zona, con micros, camiones de mercaderías y el tránsito particular”, dijo otro vecino de la zona.
