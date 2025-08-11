Con clima “primaveral” las plazas estuvieron a pleno

plaza san martín con alta concurrencia para pasar la tarde soleada al aire libre / el dia

Las plazas de la Ciudad estuvieron colmadas durante la tarde del domingo. Con celebraciones y actividades para disfrutar al aire libre, grupos familiares y de amigos disfrutaron del sol y una temperatura agradable.

En las renovadas plazas San Martín, Italia y Rocha, hubo numerosos grupos de familias y amigos que pasaron la tarde con mate, gaseosas y meriendas para disfrutar del paseo al sol.

En tanto, la plaza Moreno se convirtió ayer en el epicentro de los festejos anticipados por el Día del Niño, en una jornada colmada de niños y niñas que se acercaron junto a sus familias a disfrutar de una tarde con espectáculos infantiles, música, juegos y circo.

La propuesta ‘Infancias en La Capital’ fue impulsada por la Municipalidad de La Plata y contó con la participación del intendente Julio Alak, quien estuvo presente compartiendo la programación junto a los vecinos.

La iniciativa incluyó la puesta en escena de Los Cazurros, quienes brindaron un show de teatro, música y humor. También estuvo presente la Cirquesta con su clásica intervención de títeres y circo, y sobre el final llegó la música infantil con los Canticuénticos.

La semana continuará con buen clima y marcas casi primaverales, con máximas de entre 13 y 17 grados. Según el parte extendido, no hay probabilidad de precipitaciones en las próximas jornadas.