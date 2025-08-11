Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Sol y paseos al aire libre

Con clima “primaveral” las plazas estuvieron a pleno

Se celebró el Día del Niño por anticipado en plaza Moreno y hubo distintas actividades en los predios recientemente renovados

Con clima “primaveral” las plazas estuvieron a pleno

plaza san martín con alta concurrencia para pasar la tarde soleada al aire libre / el dia

11 de Agosto de 2025 | 01:24
Edición impresa

Las plazas de la Ciudad estuvieron colmadas durante la tarde del domingo. Con celebraciones y actividades para disfrutar al aire libre, grupos familiares y de amigos disfrutaron del sol y una temperatura agradable.

En las renovadas plazas San Martín, Italia y Rocha, hubo numerosos grupos de familias y amigos que pasaron la tarde con mate, gaseosas y meriendas para disfrutar del paseo al sol.

En tanto, la plaza Moreno se convirtió ayer en el epicentro de los festejos anticipados por el Día del Niño, en una jornada colmada de niños y niñas que se acercaron junto a sus familias a disfrutar de una tarde con espectáculos infantiles, música, juegos y circo.

La propuesta ‘Infancias en La Capital’ fue impulsada por la Municipalidad de La Plata y contó con la participación del intendente Julio Alak, quien estuvo presente compartiendo la programación junto a los vecinos.

La iniciativa incluyó la puesta en escena de Los Cazurros, quienes brindaron un show de teatro, música y humor. También estuvo presente la Cirquesta con su clásica intervención de títeres y circo, y sobre el final llegó la música infantil con los Canticuénticos.

La semana continuará con buen clima y marcas casi primaverales, con máximas de entre 13 y 17 grados. Según el parte extendido, no hay probabilidad de precipitaciones en las próximas jornadas.

Multimedia

plaza san martín con alta concurrencia para pasar la tarde soleada al aire libre / el dia

en la plaza moreno hubo distintas atracciones para celebrar el día del niño/ mLP

