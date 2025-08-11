Anses: sigue el pago de las jubilaciones y pensiones

Tras haber iniciado el pago de jubilaciones y pensiones el viernes pasado, hoy sigue el calendario de pago de haberes para quienes tienen jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo.

Quienes tienen documentos terminados en 1 cobran hoy; DNI terminado en 2: mañana; DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto; DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto; DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto; DNI terminado en 7: martes 19 de agosto; DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto; DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán con el siguiente esquema: DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto; DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto; DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto; DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto; DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto.

Además del bono de 70.000 pesos, los beneficiarios, por decisión del gobierno nacional, cobrarán un aumento del 1,62 por ciento este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

ASIGNACIONES

Por otra parte, los beneficiarios de las asignaciones familiares podrán acceder este mes a dos extras: la Tarjeta Alimentar (cuyo valor depende de la cantidad de menores en el hogar) y el Complemento Leche (42.593,43 pesos).