Por obras, habrá cortes y desvíos toda la semana

En el marco del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, durante toda la semana se realizarán obras de pavimentación, bacheo e hidráulicas en diferentes barrios. Por ello, habrá cortes y desvíos a la circulación vehicular.
Hoy se llevarán a cabo obras en el casco urbano (diagonal 74, entre 32 y bulevar 83), en Los Hornos (60, entre 137 y 146), en Villa Elisa (3 entre 415 bis y 42), en Gonnet (490 y 25), en Lisandro Olmos (48, 49 y 52 desde 173 hasta 177), en Melchor Romero (161 y 37), en Villa Castells (507 de 7 a 4) y Villa Elvira (120 entre 75 y 76).
En tanto, mañana habrá desvíos en el casco urbano (diagonal 74, entre 32 y bulevar 83), en Los Hornos (60, entre 137 y 146), en Villa Elisa (3 entre 415 bis y 42), en Gonnet (495 entre 25 y 28), en Lisandro Olmos (44 de 131 a 167), en Arana (620 de 137 a 155) y Villa Elvira (609 de 137 a 155).
El miércoles, los desvíos serán en el casco urbano (diagonal 74, entre 32 y bulevar 83; 9 y 71), en Los Hornos (60, entre 137 y 146), en Villa Elisa (3 entre 415 bis y 42), en Gorina (148 y Arroyo Rodríguez), en El Rincón (428 entre 25 y 31) y en Abasto (7 entre 72 y 90).
Las obras, el jueves, serán en el casco urbano (diagonal 74, entre 120 y 1), en Los Hornos (60, entre 137 y 146), en Villa Elisa (3 entre 415 bis y 42), en City Bell (21 a y 21 desde 426 hasta 449), en Gorina (148 entre Arroyo Rodríguez y 501), en Altos de San Lorenzo (24 entre 86 y 89).
El viernes habrá desvíos en Los Hornos (60, entre 137 y 146), en Villa Elisa (3 entre 415 bis y 42), en Sicardi (18 de 669 a 663; 18 de 663 a 659), en City bell (475 a 478 entre 5 y 11), en El Rincón (132 a 141 de 438 a 443 bis) y en San Carlos (37 entre 137 a 143).
