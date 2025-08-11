Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LA BOMBONERA VOLVIÓ A HABLAR TRAS EL EMPATE CON RACING

En medio de la tormenta, Boca navega a la deriva

El Xeneize atraviesa la peor racha de su historia, con 12 partidos sin triunfos. A su vez, el plantel tuvo día libre y hoy retoma a las prácticas

En medio de la tormenta, Boca navega a la deriva

Tras el domingo libre, el plantel vuelve a las prácticas esta tarde

11 de Agosto de 2025 | 01:42
Edición impresa

Boca se incendia y no es un simulacro. Luego de la igualdad en el clásico ante Racing, los de La Ribera consumaron 12 partidos sin victorias, lo que desató el enojo de los hinchas xeneizes que despidieron a los futbolistas en medio de insultos y silbidos. Para colmo, debieron retirarse inmediatamente por un “simulacro de incendio.

Las criticas se incrementa, la paciencia se agota y el malestar es cada vez mayor en el barrio porteño y en el predio de Ezeiza. A pesar del intento de entrenar en La Bombonera, para que los jugadores se sientan más cerca de los hinchas, la idea no funcionó y el entrenador no encuentra respuestas dentro ni fuera de la cancha, ya que una vez finalizado el encuentro con la Academia Miguel Ángel Russo no recibió a la prensa, tras sufrir una afonía.

En este sentido, el único que alzó la voz fue el capitán, Leandro Paredes, con la televisión, donde aseguró que el equipo tiene que mejorar. Pese a esto, los futbolistas no pararon en zona mixta para expresar su malestar o aceptar la responsabilidad a la catastrófica situación que atraviesa el Club.

Por su parte, ayer el plantel no se entrenó, ya que el entrenador junto al cuerpo técnico le otorgaron el domingo libre. El descanso posterior a un encuentro es una habitualidad y una tendencia en el cuerpo técnico del Xeneize. Sin embargo, dado el contexto actual en el que internamente se habla de “seguir trabajando” como solución a la crisis, no deja de sorprender la decisión de Russo.

De esta forma, volverán a los entrenamientos hoy, con el foco en el partido ante Independiente Rivadavia, el domingo a las 20.30 en la tierra del sol y el buen vino. Partido más que importante, porque además de la presión por querer volver a la victoria, tendrá la influencia de la fanaticada azul y oro, que estará presente en la Catedral del Parque, lo que puede fortalecer o perjudicar al rendimiento del equipo, ya que la relación hincha-jugadores, parece quebrantarse.

Si bien el CT tiene varios días para comenzar a cranear cual será el posible equipo, esperan poder contar con la dupla de centrales titular, Nicolás Figal y Ayrton Costa, que ya están en el tramo final de sus lesiones musculares y serán evaluados de cara al viaje a tierras cuyanas. Por otro lado, la idea es sumarle un acompañante a Paredes en el mediocampo. Mientras que la situación que fue silbado está en análisis.

Russo ostenta el peor arranque de un técnico en la historia del Xeneize

Se terminó el año para Pezzella por una lesión de ligamentos cruzados
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo

