Contener a Castillo, el objetivo para el domingo

Luego del fin de semana libre tras la victoria sobre el Tomba en Mendoza, el plantel tripero se reencontrará en Estancia Chica para el regreso a los entrenamientos, con el alivio de verse más holgado en la Tabla Anual y con un próximo rival que trae en sus filas al goleador del torneo, un viejo conocido: Rodrigo Castillo.

El delantero venadense lleva tres goles con la casaca granate. Debutó en la derrota 1-0 ante Deportivo Riestra al reemplazar a Pitín Cardozo a falta de 6 minutos para el final del juego. Luego, tuvo más minutos en la caída ante Rosario Central, ya que ingresó por Walter Bou a los 17 minutos de la segunda etapa.

Sin puntos, el panorama no era el mejor en la previa de la visita a Junín, sin embargo un cabezazo y un anticipo ofensivo por abajo le permitieron convertir los dos tantos para la victoria 2-0 de Lanús sobre Sarmiento. Y el viernes volvió a convertir para el triunfo 1-0 sobre Talleres en la Fortaleza luego de definir muy bien un pase filtrado de Gonzalo Pérez.

Ahora, el desafío para sus excompañeros será frenar ese envión del santafesino. Seguramente, Gastón Suso será su pareja en las alturas, mientras que el juego por abajo del Granate será un nuevo desafío para ratificar la creciente solidez defensiva el equipo tripero.

En el regreso a las prácticas será clave la evaluación sobre los tiempos de recuperación de Pedro Silva Torrejón, ausente ante Godoy Cruz por una pequeña lesión muscular. En principio, los tiempos de recuperación le permitirían al cordobés recuperar la titularidad frente a Lanús. De no estar al 100%, Juan Manuel Villalba continuará en el sector izquierdo de la defensa. El defensor salió acalambrado en los últimos minutos del encuentro en Mendoza, pero estará en condiciones de jugar si esa es la decisión de Alejandro Orfila.

El partido ante Lanús se jugará en el Bosque el próximo domingo a las 14.00, por lo que el plantel mens sana tendrá una semana larga de prácticas con la moral bien en alto, ya que atraviesa el momento de mayor calma del año.