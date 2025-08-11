Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

Policiales |SAN CARLOS

Disparos en una aparente disputa narco por el territorio

11 de Agosto de 2025 | 03:06
Edición impresa

Momentos de tensión se viven desde muy temprano en la Zona Oeste de La Plata, cuando un grupo de personas se enfrentó a tiros sobre la avenida 143 y la calle 33, en la localidad de San Carlos.

Los vecinos se comunicaron con este diario para denunciar que hay venta de drogas en el lugar y que desde la noche del sábado comenzó el conflicto.

Según esas fuentes, a las que se accedió de manera exclusiva, el incidente no arrojó heridos por milagro.

Al lugar acudieron varios patrulleros para poder “controlar la situación”, pero no se informaron sobre detenciones.

En declaraciones a este medio, un habitante del barrio, que prefirió mantener su identidad bajo reserva para evitar represalias, explicó: “Este es el mismo lugar donde hace un tiempo mataron a una chica. El asesino la agarró de los pelos, la tiró al piso y la apuñaló. Es un sectores de casas humildes, donde se conoce que hay venta de droga. Lo sabemos nosotros y lo saben todos”.

“Acá hay drogas, salieron corriendo los nenes para afuera. Parece que hubo problemas anoche, luego se cortó y ahora volvió todo el conflicto. Hay gente muy pesada acá, queremos que lo corten”, dijo enojado el informante.

LE PUEDE INTERESAR

Denunciaron brutal ataque a una menor “por linda”

LE PUEDE INTERESAR

El fiscal ya quedó notificado del juicio y ofrecerá prueba

Entre las hipótesis que se manejan, una refiere a la disputa territorial para desarrollar el negocio ilegal.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso

Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro

Cómo comprar electros más baratos desde Tierra del Fuego

Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos

VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”

Efecto dólar: advierten por subas de hasta 2% en alimentos

Las amarillas empiezan a preocupar

Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Últimas noticias de Policiales

La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia

Fentanilo: el lote afectado salió a la calle en forma exprés, sin controles

Indagaron a 3 policías acusados de tratos denigrantes en una seccional

Cuatro encapuchados sorprenden a un jubilado mientras dormía
La Ciudad
Universidad paralizada entre paros, un asueto y el feriado
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Con clima “primaveral” las plazas estuvieron a pleno
Vecinos en alerta: tensión y amenazas por loteos en Correas
Deportes
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Con posibles variantes, Estudiantes busca el once para visitar a Cerro
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
Las amarillas empiezan a preocupar
Contener a Castillo, el objetivo para el domingo
Espectáculos
Las Gyldenfeldt traen su ópera disidente: “Como respetamos y amamos esa tradición, la queremos viva”
Axel y su cancelación: “Sé muy bien quién soy”
Se estrenó la precuela “Outlander” y un nuevo viaje al pasado
Whitney de remate: subastan todo tipo de objetos de la cantante
La ex de Emanuel Ortega se solidarizó con Julieta Prandi
Información General
Seguro automotor: un 60% redujo su cobertura
Seis planetas alineados con la Luna se ven desde hoy
VIDEO. Terminó el exitoso “streaming” submarino del Conicet
El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona": último día de streaming del Conicet
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla