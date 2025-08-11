Disparos en una aparente disputa narco por el territorio

Momentos de tensión se viven desde muy temprano en la Zona Oeste de La Plata, cuando un grupo de personas se enfrentó a tiros sobre la avenida 143 y la calle 33, en la localidad de San Carlos.

Los vecinos se comunicaron con este diario para denunciar que hay venta de drogas en el lugar y que desde la noche del sábado comenzó el conflicto.

Según esas fuentes, a las que se accedió de manera exclusiva, el incidente no arrojó heridos por milagro.

Al lugar acudieron varios patrulleros para poder “controlar la situación”, pero no se informaron sobre detenciones.

En declaraciones a este medio, un habitante del barrio, que prefirió mantener su identidad bajo reserva para evitar represalias, explicó: “Este es el mismo lugar donde hace un tiempo mataron a una chica. El asesino la agarró de los pelos, la tiró al piso y la apuñaló. Es un sectores de casas humildes, donde se conoce que hay venta de droga. Lo sabemos nosotros y lo saben todos”.

“Acá hay drogas, salieron corriendo los nenes para afuera. Parece que hubo problemas anoche, luego se cortó y ahora volvió todo el conflicto. Hay gente muy pesada acá, queremos que lo corten”, dijo enojado el informante.

Entre las hipótesis que se manejan, una refiere a la disputa territorial para desarrollar el negocio ilegal.