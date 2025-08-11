El fiscal ya quedó notificado del juicio y ofrecerá prueba

Según calificadas fuentes judiciales, el fiscal Mariano Sibuet ya se notificó de la decisión de ventilar en un juicio por jurados la muerte de Ana Carolina Fiorino en ese trágico accidente ocurrido hace un año en la esquina de las calles 7 y 49, en el cual, además, su pareja sufrió graves heridas, cuyas secuelas hoy siguen presentes.

Los mismos voceros adelantaron que el representante del Ministerio Público ahora espera el emplazamiento para el ofrecimiento probatorio.

Quien llevará adelante las jornadas de debate e, instruirá a los 12 jurados legos que tendrán bajo su responsabilidad dictaminar si a Maximiliano Insaurralde se lo declara culpable -o no- del delito de homicidio simple con dolo eventual, es la jueza Carolina Crispiani.

En principio, a diferencia de lo sucedido con “la Toretto” Felicitas Alvite, a quien le concedieron la domiciliaria antes del juicio por los mismos cargos, en el caso del abogado y broker inmobiliario hasta el momento su defensa no ha podido lograr la morigeración de la prisión preventiva, aunque mantienen la vía recursiva abierta.