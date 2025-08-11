Denunciaron brutal ataque a una menor “por linda”

“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
“Campaña roñosa”: Kicillof cargó contra Milei por otro video falso
Pasar la noche por un turno: travesía en los hospitales públicos
VIDEO. Domínguez: “Nuestra obligación es ser un equipo sólido y representar al hincha”
Norberto Briasco: resurrección clave para este momento del Lobo
¿Buscás trabajo? En La Plata y la Región, ofrecimientos de empleos en todos los rubros
Las Gyldenfeldt traen su ópera disidente: “Como respetamos y amamos esa tradición, la queremos viva”
No puede haber dudas sobre la calidad del agua que se consume
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar
Con los micros y el COU en la agenda, el Concejo local retoma la actividad
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una encuesta sobre los candidatos testimoniales impacta en el peronismo
Causa Vialidad: se le vence el plazo a Cristina para devolver el dinero
Gerchunoff presenta en la Ciudad “La imposible república verdadera”
De pintar remeras a exponer en Europa: travesía de un artista local
Semáforos trabados y riesgo vial en la esquina de diagonal 73, 5 y 62
En operativo de tránsito secuestraron 16 motos, 4 de policías bonaerenses
La tragedia de 7 y 49: el dolor de una familia que espera justicia
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Denunciaron a una joven trans por una amenaza con una botella rota a una adolescente de 13 años, a quien conoce de cruzarla por el barrio y la acosaría “por linda”.
El violento episodio, de acuerdo a la presentación policial que radicó la madre de la víctima, sucedió en las calles 122 y 609, en Villa Alba.
La mujer aseguró que hay otros nenes de la Escuela 59 -a la que concurre su hija- que han sido amedrentados, sin que la institución tome cartas en el asunto. También que la agresora cuenta con el apoyo de otros vándalos de la zona.
Por último, la denunciante expresó: “A los nenes/as que lean esto sepan que hablar con sus padres si son víctimas de acoso o bullying es lo mejor que pueden hacer. Hablen con sus padres de todo. Y a los padres que se tomen el tiempo de leer esto escuchen a sus hijos no es joda lo que pasa en la sociedad”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí