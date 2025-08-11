Denunciaron brutal ataque a una menor “por linda”

Denunciaron a una joven trans por una amenaza con una botella rota a una adolescente de 13 años, a quien conoce de cruzarla por el barrio y la acosaría “por linda”.

El violento episodio, de acuerdo a la presentación policial que radicó la madre de la víctima, sucedió en las calles 122 y 609, en Villa Alba.

La mujer aseguró que hay otros nenes de la Escuela 59 -a la que concurre su hija- que han sido amedrentados, sin que la institución tome cartas en el asunto. También que la agresora cuenta con el apoyo de otros vándalos de la zona.

Por último, la denunciante expresó: “A los nenes/as que lean esto sepan que hablar con sus padres si son víctimas de acoso o bullying es lo mejor que pueden hacer. Hablen con sus padres de todo. Y a los padres que se tomen el tiempo de leer esto escuchen a sus hijos no es joda lo que pasa en la sociedad”.