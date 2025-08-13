El PSG se lo empató en el final al Tottenham y luego se quedó con la Supercopa en los penales

En tiempo de descuento, Ascacibar, de penal, puso el 1 a 0 ante Cerro Porteño en Asunción
Paris Saint-Germain venció a Tottenham 4-3 en penales para ganar la Supercopa de la UEFA el miércoles, completando una remontada notable después de anotar dos goles tardíos para llevar el partido a una tanda de penales. El club francés aseguró el quinto trofeo de 2025.
Lee Kang-in anotó a los 85 minutos para el PSG y su compañero suplente Goncalo Ramos logró el empate en el cuarto minuto del tiempo de descuento para dejar el marcador 2-2 en el tiempo reglamentario. Nuno Mendes convirtió el penal decisivo en la tanda de penales para el PSG.
La Supercopa es un partido anual de inicio de temporada entre los ganadores más recientes de la Liga de Campeones (PSG) y la Liga Europa (Tottenham), y apenas seguía el guion cuando el club inglés tomó una ventaja de 2-0 a principios del segundo tiempo.
Los defensas aparecieron con los goles de los Spurs, con Micky van de Ven mostrando rápidas reacciones para empujar el primer gol a los 39 minutos después de que el nuevo portero del PSG, Lucas Chevalier, desviara el disparo de Joao Palhinha al travesaño.
Chevalier —jugando en lugar de Gianluigi Donnarumma, quien anunció el martes que dejaba el PSG— podría haber tenido mala suerte con el primer gol, pero fue culpable del segundo tras no poder detener un cabezazo del recién nombrado capitán del Tottenham, Cristian Romero, a los 48 minutos.
Tottenham está más avanzado en sus preparativos para la nueva campaña que el PSG, cuyos jugadores apenas han regresado a los entrenamientos después de participar en el Mundial de Clubes hasta mediados de julio, y se veía mucho más afilado en el Stadio Friuli.
Sin embargo, el PSG terminó con fuerza y golpeó a Tottenham con goles tardíos cuando Lee lanzó un disparo bajo desde el borde del área y Ramos cabeceó un centro desde la derecha de Ousmane Dembele.
En la tanda de penales, Vitinha falló el primer intento del PSG, pero el equipo francés luego convirtió cuatro seguidos. Van de Ven y Mathys Tel no lograron anotar para Tottenham, cuyo entrenador, Thomas Frank, estaba a cargo de su primer partido competitivo con el equipo de la Premier League.
Frank asumió el cargo en la temporada baja tras el despido de Ange Postecoglou, quien llevó a Tottenham a su primer trofeo en 17 años con una victoria sobre el Manchester United en la final de la Liga Europa en mayo.
El PSG completó el triplete de la Liga de Campeones-Liga 1-Copa de Francia la temporada pasada, ganando también el Trophée des Champions en enero. El equipo perdió la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea.
