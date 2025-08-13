Pedro Silva Torrejón sigue entrenando diferenciado y es la duda para jugar con Lanús

Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
La incógnita en la formación tripera para el compromiso del próximo domingo ante Lanús está en el lateral izquierdo, ya que Pedro Silva Torrejón entrenó nuevamente al margen del grupo principal, ya que se está recuperando de un trauma en uno de sus bíceps que le provocó un edema muscular. Seguramente, si el jugador llega muy al límite y hay riesgo de que se agrave la lesión, Juan Manuel Villalba continuará como titular, tal cual aconteció en Mendoza.
Además del lateral izquierdo que llegó del Panetolikos griego, entrenaron de manera diferenciada Matías Melluso, Jan Carlos Hurtado (a ambos les faltan un par de semanas de recuperación) e Ivo Mammini. Franco Torres entró en el último mes de recuperación de su operación de ligamentos cruzados.
El entrenamiento ayer tuvo su origen en una sesión de gimnasio, para pasar luego a la cancha 2 donde hubo duelos 3 contra 3 y 4 versus 4 en ataque y defensa por un lado y duelos ofensivos con superioridad numérica para los atacantes por el otro.
Como el plantel se agrandó con los refuerzos, la duda pasa por la inclusión de algunos nombres en el banco de relevos, ya que en la última fecha estuvieron fuera del mismo Juan Yangali (que recientemente llegó de San Telmo) y Alan Sosa, mientras que Enzo Martínez ya está recuperado de su lesión y también espera volver a ser tenido en cuenta. En cambio, el venezolano Júnior Moreno corre de atrás en la consideración del entrenador.
