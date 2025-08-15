Violencia en el Albert Thomas: filmaron las peleas y hay enojo en la comunidad educativa

El viernes “no laborable” en La Plata, con ritmo de sábado: comercios abiertos por las compras del Día del Niño
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
Episodios de violencia vuelven a tomar protagonismo en la comunidad educativa de la escuela Albert Thomas, en La Plata. En las últimas horas se conocieron imágenes en las que se observa a un alumno siendo golpeado con puños y patadas por otros estudiantes en las afueras del establecimiento, ubicado en 1 entre 57 y 58. El hecho ocurrió la semana pasada y, según testigos, se trata de una situación que no es aislada, ya que episodios similares se habrían repetido tanto dentro como fuera del edificio escolar.
Los videos que registran la agresión comenzaron a circular en redes sociales y grupos de mensajería, lo que multiplicó la indignación entre los padres y reavivó el debate sobre la seguridad y la convivencia en la institución. La difusión de estas imágenes generó un fuerte impacto y llevó a que las familias exigieran medidas inmediatas para garantizar la integridad de los alumnos.
Los padres del joven agredido radicaron una denuncia en la Comisaría Novena. Fuentes policiales confirmaron la intervención y señalaron que el caso ya está bajo investigación. Mientras tanto, en el entorno del colegio crece la preocupación por la falta de acciones concretas frente a una problemática que, según afirman, viene siendo advertida desde hace tiempo.
En la comunidad escolar se multiplican las voces que reclaman un mayor control en el ingreso y egreso de los alumnos, más presencia de personal que supervise los alrededores y la implementación de protocolos eficaces contra la violencia y el acoso. También se pide acompañamiento psicológico para los estudiantes involucrados, tanto para quienes sufren ataques como para quienes participan en ellos.
La aparición de las grabaciones dejó en evidencia la crudeza de la situación y expuso una realidad que muchos padres aseguran que ven todos los días: discusiones, empujones y agresiones físicas que, en ocasiones, escapan del control de los adultos. Mientras se aguarda una respuesta formal por parte de las autoridades del colegio, el clima es de tensión y de creciente demanda por soluciones que frenen de manera urgente este tipo de hechos.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA
Propietario El Día SAICYF. Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
