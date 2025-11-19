Aumento "extraordinario" en los micros del AMBA: el impacto en La Plata y desde cuándo se aplicaría

VIVO.- En La Plata ya se vive clima de fiesta por el 143º Aniversario: todo listo en Plaza Moreno y arrancó el Tedeum
El Ministerio de Transporte bonaerense abrió una instancia de participación ciudadana para que los usuarios expresen sus opiniones sobre el esquema tarifario propuesto
En medio de la tranquilidad y festividad en La Plata por el asueto del aniversario, una noticia causó preocupación entre los usuarios del transporte público platense. Es que la provincia de Buenos Aires implementaría un ajuste “extraordinario” del boleto de colectivo desde el 1° de diciembre próximo.
Las líneas provinciales, incluidas las de La Plata, registrarán un incremento del 10%, según confirmó el Ministerio de Transporte bonaerense. Esta suba se suma al mecanismo habitual de actualización de tarifas, que ya contempla una suba mensual automática basada en la inflación más un 2%.
El proyecto oficial sostiene que el aumento busca “recomponer los ingresos del sistema” y disminuir la carga de los subsidios estatales al transporte. Desde el gobierno provincial explican que el sistema automático vigente -inflación + 2 puntos— “no ha alcanzado a equilibrar los costos operativos” de las prestatarias.
En números concretos, con el aumento, un boleto mínimo que hoy cuesta $599,32 podría trepar hasta aproximadamente $683,22 en nuestra ciudad. En el Conurbano, el pasaje base subiría de $550,30 a cerca de $627,30.
Para dar transparencia a este proceso, la cartera de Transporte abrió una instancia de participación ciudadana, donde los usuarios pueden expresar sus opiniones sobre el esquema tarifario propuesto y el impacto que tendrá en sus bolsillos.
Desde el gobierno destacan que este ajuste “extraordinario” es clave para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo, en un contexto donde las compensaciones tarifarias estatales se vuelven cada vez más difíciles de sostener. Además, se alinea con los lineamientos del presupuesto provincial para 2026, apuntando a una reducción gradual de las ayudas estatales al transporte.
