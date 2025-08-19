Vélez define su suerte en la Copa Libertadores

Cumbre Putin- Zelenski: Trump anuncia que comenzó a prepararla
Causa cuadernos: para los peritos, los escribió el chofer Centeno
Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
Vecinos en alerta por un intento de toma de tierras en Villa Elvira
Apps de viajes: las motos ganan terreno en los servicios de transporte
De Dubai al Bosque, el goleador tripero que crece en cada fecha
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
¿Busca trabajo? La publicación de Vidal que sorprendió a todos
Retiran casi 3,8 billones de pesos del mercado para quitarle presión al dólar
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
De una ruptura a la otra: Cande Vetrano y Andrés Gil, ¿separados por Gime Accardi?
La amante de "Micho" sería una azafata de vuelos privados y competidora de fisicoculturismo
“Vamos a trasladar a La Plata las políticas de Milei en la Nación”
Manes será candidato a senador porteño pero no por Provincias Unidas
Por razones climáticas, el presidente suspendió un viaje electoral a Junín
Llega la ciclogénesis a la Ciudad: alerta naranja por tormentas y lluvias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un Vélez en levantada recibe hoy a Fortaleza, de Brasil en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde en la ida empataron 0-0.
El encuentro se disputará en el estadio José Amalfitani, desde las 19, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas mientras que su compatriota Heider Castro estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de FOX Sports.
El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganar 2-1 a Independiente, por el torneo doméstico, lo que le permitió quedar en el cuarto lugar del Grupo B con 8 puntos.
En esta victoria ante el ´Rojo´, el entrenador Barros Schelotto paró un equipo medianamente alternativo en el que solo repitieron titularidad cinco jugadores con respecto al empate ante Fortaleza en Brasil: el arquero Tomás Marchiori, los defensores Lisandro Magallán y Elías Gómez y los mediocampistas Rodrigo Aliendro y Tomás Galván.
Estos cinco futbolistas serán de la partida ante Fortaleza y, factiblemente, Barros Schelotto repita el once que inició el empate en Brasil. Habrá que esperar qué decisión toma momentos antes del inicio del partido.
Por su parte, el equipo del portugués Renato Paiva viene de perder 2-1 con Fluminense, en condición de visitante, por la fecha 20 del Brasileirao. Con este resultado, los rojiazules se ubican en el puesto 18 de 19, en zona de descenso directo.
LE PUEDE INTERESAR
Huracán va por el pasaje a cuartos ante Once Caldas
LE PUEDE INTERESAR
Revés para San Lorenzo: quedó cerca de la quiebra
En esta derrota en Rio de Janeiro, el entrenador Paiva repitió solo tres jugadores que fueron de la partida ante Vélez el pasado martes: el arquero Helton Leite, el defensor argentino Gastón Ávila y el mediocampista Lucas Sasha.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí