Policiales

Familiares de fallecidos por el fentanilo contaminado aseguran que "vamos a fondo": los Furfaro declaran en La Plata

Familiares de fallecidos por el fentanilo contaminado aseguran que "vamos a fondo": los Furfaro declaran en La Plata
21 de Agosto de 2025 | 12:17

Luego de la detención del clan García Furfaro en la causa por el fentanilo contaminado, esta mañana en los tribunales federales de La Plata, había al menos diez personas listas para declarar en el marco del escándalo por las casi 100 muertes investigadas en torno al suministro de la sustancia. Al respecto, hablaron los familiares de las primeras víctimas que fallecieron en el Hospital Italiano de La Plata.

En ese sentido, a través de un mensaje a la prensa, Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala víctima fatal de fentanilo contaminado, expresó: "Para nosotros, como familiares, la detención de los directivos de HLB Pharma es sin dudas un paso importante, pero todavía estamos lejos de hablar de justicia, lejos de hacerse justicia a la memoria de mi hermano y el resto de las victimas".

En tanto, también explicó: "Detrás de cada decisión negligente hay vidas que se perdieron y familias que quedaron destruidas. Sentimos un alivio inicial porque por fin se empieza a avanzar, pero también creemos que esto no termina acá: no vamos a claudicar hasta que la investigación llegue hasta el fondo".

"Queremos que no solo se responsabilice a los directivos del laboratorio, sino también a los organismos de control, como la ANMAT y el Ministerio de Salud, que tenían la obligación de evitar que este medicamento contaminado llegue en estas condiciones a clínicas y hospitales. Esto no puede volver a pasar. Necesitamos que este caso marque un antes y un después, para que ninguna otra familia atraviese este dolor", finalizó ante los medios de comunicación. 

EL CLAN FURFARO Y OTROS DETENIDOS LLEGARON A LA PLATA

Cristian Graf rompió el silencio y habló sobre el asesinato en Coghlan

Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes

Diego y Damián García, quienes estaban en el control de HLB Pharma y Ramallo; Nilda Furfaro, accionista y vicepresidente de HLB Pharma; el director general de ambos laboratorios Javier Tchukran; Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, directores técnicos de Ramallo; José Antonio Mairorano, director técnico de HLB; Horacio Tallarico, presidente de Ramallo; y Rodolfo Labrusciano, director suplente, fueron detenidos tras las órdenes de allanamiento en sus domicilios.

Sin embargo, no fue el mismo escenario con Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios. Cuando los efectivos de Gendarmería arribaron hasta su domicilio, en el lujoso country San Diego, en Moreno, no lo hallaron.

Durante más de dos horas la incertidumbre fue total. No se sabía donde estaba el dueño de los laboratorios. Se suponía que en algún momento se iba a entregar, pero tampoco había información de cómo se iba a efectuar.

Sin embargo, antes de las 23.00 se entregó, junto con su abogado, en la alcaidía de Ezeiza. Allí se cree que pasó la noche y se espera que hoy, junto con los otros detenidos, presten declaración indagatoria.

“Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, señaló la fiscal María Laura Roteta en el dictamen de pedido de detención, al tiempo que advirtió que la real dimensión del brote aún no está plenamente determinada.

Por último, hasta el momentos los Tribunales Federales de La Plata se encuentran con un gran despliegue de agentes y móviles de traslados de detenidos pertenecientes a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y de agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), quienes trajeron a los principales sospechosos acusados en la causa de fentanilo. Los mismos prestarían declaración durante la jornada de jueves hoy frente al juez Ernesto Kreplak. 

