Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Opinan los lectores

Opinan los lectores

Opinan los lectores
27 de Agosto de 2025 | 01:36
Edición impresa

Daniel Oviedo, refiere: “En mi carácter de Padre de Daniel Sebastián Oviedo, fallecido a los 44 años de edad en la UTI del Hospital Italiano de La Plata el día 17 de mayo de 2025, deceso producto del Fentanilo adulterado en el laboratorio HLB Pharma Group SA; observo que luego de haber pasado 4 meses desde el primer deceso por la adulteración del mencionado opioide, que a la fecha ha producido ya 97 muertes y no tiene techo, desafortunadamente, Usted y su temerario Gobierno, luego de 120 días de silencio ante la explosión mediática producida por esta tragedia sanitaria, sin precedentes a nivel global, decide un cierre de campaña politizando las muertes de nuestros seres amados y nuestro dolor, deslindando responsabilidades y queriendo capitalizar rédito electoral con tamaña desgracia.

“Asimismo sus intenciones de querer recusar al Juez que atiende la causa de excelente manera, Dr. Kreplak, apoyado por el tristemente célebre bloque PRO, no hace más que reafirmar su accionar autocrático, avasallando con la división de Poderes y las Garantías Individuales, cuando debiera haberse hecho responsable que está tragedia acontecida, que fue debido a su decisión de implementar esta política de Estado que apunta irresponsablemente a la desregulación, desfinanciamiento y vaciamiento de Recursos Humanos del personal altamente calificado de organismos de contralor como la ANMAT, que dicho sea de paso ha sido tomado como modelo por la Organización Mundial de la Salud, ente rector a nivel mundial, al cual ya no pertenecemos producto de su gestión autocrática al frente del Estado. Estas conductas debieran acarrearle consecuencias políticas graves a Usted y sus brazos ejecutores Federico Sturzenegger y Mario Lugones, pero su blindaje mediatico-judicial que opera contra los intereses de los ciudadanos no lo permiten. Abogo por el esclarecimiento de esta catástrofe.”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
Últimas noticias de Opinión

La importancia de un censo para el arbolado público

Las presuntas coimas golpearon al mercado

Menores que cometen delitos y los promueven después por las redes sociales

El escándalo por los audios amenaza el relato de Milei
Información General
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
La ONU creó un grupo orientador en temas de IA
Deportes
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Policiales
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Espectáculos
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Romina Manguel confirmó un romance con Matías Martin: dio la fecha y se armó flor de lío
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla