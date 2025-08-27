Opinan los lectores

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
¡$10.000.000! Expectativa por el “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia"
Carta abierta al Presidente del padre de una víctima del fentanilo
¿Cómo funciona la Justicia?: encuesta a abogados porteños acerca de la experiencia en litigios
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
Daniel Oviedo, refiere: “En mi carácter de Padre de Daniel Sebastián Oviedo, fallecido a los 44 años de edad en la UTI del Hospital Italiano de La Plata el día 17 de mayo de 2025, deceso producto del Fentanilo adulterado en el laboratorio HLB Pharma Group SA; observo que luego de haber pasado 4 meses desde el primer deceso por la adulteración del mencionado opioide, que a la fecha ha producido ya 97 muertes y no tiene techo, desafortunadamente, Usted y su temerario Gobierno, luego de 120 días de silencio ante la explosión mediática producida por esta tragedia sanitaria, sin precedentes a nivel global, decide un cierre de campaña politizando las muertes de nuestros seres amados y nuestro dolor, deslindando responsabilidades y queriendo capitalizar rédito electoral con tamaña desgracia.
“Asimismo sus intenciones de querer recusar al Juez que atiende la causa de excelente manera, Dr. Kreplak, apoyado por el tristemente célebre bloque PRO, no hace más que reafirmar su accionar autocrático, avasallando con la división de Poderes y las Garantías Individuales, cuando debiera haberse hecho responsable que está tragedia acontecida, que fue debido a su decisión de implementar esta política de Estado que apunta irresponsablemente a la desregulación, desfinanciamiento y vaciamiento de Recursos Humanos del personal altamente calificado de organismos de contralor como la ANMAT, que dicho sea de paso ha sido tomado como modelo por la Organización Mundial de la Salud, ente rector a nivel mundial, al cual ya no pertenecemos producto de su gestión autocrática al frente del Estado. Estas conductas debieran acarrearle consecuencias políticas graves a Usted y sus brazos ejecutores Federico Sturzenegger y Mario Lugones, pero su blindaje mediatico-judicial que opera contra los intereses de los ciudadanos no lo permiten. Abogo por el esclarecimiento de esta catástrofe.”
