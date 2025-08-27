Opinan los lectores

Daniel Oviedo, refiere: “En mi carácter de Padre de Daniel Sebastián Oviedo, fallecido a los 44 años de edad en la UTI del Hospital Italiano de La Plata el día 17 de mayo de 2025, deceso producto del Fentanilo adulterado en el laboratorio HLB Pharma Group SA; observo que luego de haber pasado 4 meses desde el primer deceso por la adulteración del mencionado opioide, que a la fecha ha producido ya 97 muertes y no tiene techo, desafortunadamente, Usted y su temerario Gobierno, luego de 120 días de silencio ante la explosión mediática producida por esta tragedia sanitaria, sin precedentes a nivel global, decide un cierre de campaña politizando las muertes de nuestros seres amados y nuestro dolor, deslindando responsabilidades y queriendo capitalizar rédito electoral con tamaña desgracia.

“Asimismo sus intenciones de querer recusar al Juez que atiende la causa de excelente manera, Dr. Kreplak, apoyado por el tristemente célebre bloque PRO, no hace más que reafirmar su accionar autocrático, avasallando con la división de Poderes y las Garantías Individuales, cuando debiera haberse hecho responsable que está tragedia acontecida, que fue debido a su decisión de implementar esta política de Estado que apunta irresponsablemente a la desregulación, desfinanciamiento y vaciamiento de Recursos Humanos del personal altamente calificado de organismos de contralor como la ANMAT, que dicho sea de paso ha sido tomado como modelo por la Organización Mundial de la Salud, ente rector a nivel mundial, al cual ya no pertenecemos producto de su gestión autocrática al frente del Estado. Estas conductas debieran acarrearle consecuencias políticas graves a Usted y sus brazos ejecutores Federico Sturzenegger y Mario Lugones, pero su blindaje mediatico-judicial que opera contra los intereses de los ciudadanos no lo permiten. Abogo por el esclarecimiento de esta catástrofe.”