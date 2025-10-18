Graf negó vínculos con el crimen en la ex casa de Cerati

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro anticiparon el clásico
Cristian Graf, el hombre que vivió durante décadas en la casa lindera a la que alquiló Gustavo Cerati en el barrio de Coghlan, se presentó ayer a declarar en la causa que investiga el encubrimiento del asesinato de su excompañero de secundaria, Diego Fernández Lima.
Su defensa pidió el sobreseimiento y el archivo de la causa. La indagatoria fue ordenada por el juez Alberto Litvack a pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61. Según su defensa, Graf no tuvo vínculo con el crimen ni sabía que los restos estaban allí. “Ni él (Cristian Graf) ni su familia sabían que había restos óseos en ese lugar. No lo sabían”, afirmaron.
Graf está acusado de haber realizado maniobras para encubrir lo ocurrido hace casi cuatro décadas. Cabe marcar que aunque se trata de un crimen, la Justicia no puede acusar a nadie por homicidio: el crimen prescribió en 1999.
