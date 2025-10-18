El abogado de Raimondo pidió su excarcelación

El periodista platense Agustín Raimondo continúa detenido, aunque su defensa presentó un pedido de excarcelación y una audiencia para evaluar alternativas a la prisión preventiva. Así lo confirmó a EL DIA su abogado, Ferrari Goñi, al señalar que “la detención fue convertida en prisión preventiva, pero entendemos que no existen los riesgos procesales que justifiquen mantener el encierro cautelar”.

Ferrari afirmó que el juez fijó audiencia para el 23 de octubre, donde se definirá la situación del imputado. “La acusación sostiene que podría entorpecer la causa, pero sostenemos que no hay ningún tipo de entorpecimiento y que existen alternativas menos lesivas para asegurar los fines del proceso”, dijo. Raimondo está procesado por lesiones graves calificadas y desobediencia en un expediente elevado a juicio en un contexto de violencia de género.