Milei viajó a Estados Unidos y a Bolivia

El presidente Javier Milei partió ayer hacia los Estados Unidos para participar hoy del América Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebraba en la ciudad de Miami y de la que formaban parte su par Donald Trump; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el astro del fútbol argentino Lionel Messi.
El vuelo del mandatario despegó pasadas las 15, según confirmaron fuentes oficiales.
El encuentro del América Business Forum tenía lugar desde ayer en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y era conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News, e Ignacio González Castro, creador del foro.
Por estas horas, la Casa Rosada trabajaba en la lista de reuniones de Milei, aunque se descartaba la posibilidad de un intercambio informal con Trump por cuestiones de agenda.
Hoy a las 17:45 está previsto el discurso de Milei en el foro, luego de su claro triunfo electoral en las elecciones legislativas del 26 de octubre pasado, para transmitir confianza a los inversor a la hora de atraer divisas a la Argentina.
A las 22.30, en tanto, participará de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach.
En tanto mañana viajará a Nueva York, donde a las 12 participará del conversatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Américas, y a la noche volará a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para trasladarse el sábado a El Alto.
En territorio boliviano, Milei asistirá a las 11 a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y saludará al flamante presidente del Estado Plurinacional, Rodrigo Paz Pereira.
Luego participará de la ceremonia de entrega del bastón de mando y emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto el sábado a las 17:35.
Paz Zamora desplazará así, tras casi dos décadas de gobierno del MAS, a la izquierda que gobernó este país con Evo Morales y Luis Arce.
