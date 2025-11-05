Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Se espera su votación a fines de noviembre

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas

Funcionarios del Ejecutivo fueron al Concejo a explicar el nuevo código. En las avenidas de las localidades podrá haber seis pisos

El COU, con topes de densidades y nueva regulación de las alturas

El equipo del secretario de Planeamiento, Sergio Resa, ayer, durante la reunión de comisión del Concejo Deliberante/Nicolás Braimovich

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

5 de Noviembre de 2025 | 02:57
Edición impresa

Una ciudad más compacta y con servicios de infraestructura. Así se sintetiza la propuesta que el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, llevó ayer al Concejo Deliberante, al exponer detalles del proyecto de la segunda etapa de reforma del Código de Ordenamiento Urbano Territorial (COU). Tal como adelantó este diario, la iniciativa del Ejecutivo prevé incrementar las alturas permitidas en los edificios de las principales avenidas de las localidades y endurecer los topes en la zona del Centro, además de fijar un coto a las densidades, según la localidad.

El equipo de funcionarios abocado a esa planificación territorial del distrito brindó una conferencia a concejales del oficialismo y la oposición, en el marco de un plenario de las comisiones de Planeamiento y Transporte y Tránsito del deliberativo local, donde este expediente, al igual que el nuevo sistema de micros, será debatido antes de que termine noviembre.

El expediente girado por el gobierno de Julio Alak establece delimitaciones al área urbana, una zona para el desarrollo de viviendas en función de la ley de Hábitat y la protección del cinturón hortícola y las zonas de producción industrial.

Una planificación responsable

La idea es no permitir la expansión urbana más allá de las posibilidades de infraestructura”, dijo Resa, al explicar la demarcación de este indicador (de color rojo en el gráfico). Y remarcó que el 47 por ciento de las viviendas platenses sufre algún déficit de servicios, como los de agua o clocas. “La planificación debe ser responsable y protegiendo el avance que hubo en los últimos 20 años sobre el área rural y las zonas inundables”, añadió.

Al abocarse puntualmente a la zona urbana, defendió la idea de compactar la Ciudad y explicó que hoy existen 13.656 parcelas con servicios que están ociosas, en unas 650 hectáreas, distribuidas entre el Norte y el Sur, y que representan un potencial para consolidar la Ciudad sin expandir la mancha urbana más allá de los márgenes precisados en el Código.

Y detalló que en el distrito se registran 36.452 viviendas particulares sin ocupantes, lo que representa el 11 por ciento del total de los inmuebles platenses, resultando “superior al déficit habitacional”.

LE PUEDE INTERESAR

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo

LE PUEDE INTERESAR

Taxistas pidieron llevar la bajada a 1.600 pesos

En un plan que contempla el crecimiento de la Ciudad en los próximos 50 años, el titular de Planeamiento municipal remarcó que el proyecto que ahora discute el Concejo Deliberante apuesta a la “localización intensiva de población sólo dentro de la zona urbana”, aprovechando la Ciudad construida y mayor edificabilidad en sectores consolidados.

TOPES Y ALTURAS

En línea con esos objetivos, el proyecto de ordenanza del COU establece topes máximos de alturas en las principales avenidas del Centro, que no podrán superar los 10 pisos, mientras que en las secundarias podrán alcanzar los seis niveles, como rige actualmente, y en los barrios del casco urbano, cuatro. Sin embargo, en las principales avenidas de las localidades, como es el caso de la 60 y la 66 en Los Hornos; la 38 y la 44 en San Carlos, y en Tolosa, por ejemplo, los niveles permitidos se extenderán de tres a seis.

Respecto de las densidades, el proyecto contempla fijar un mínimo de parcelas en barrios como los de la zona Norte, además de la protección de las áreas residenciales, así como establecer un coto a la construcción de monoambientes. “Se podrán construir la misma cantidad de metros cuadrados que ahora, pero las unidades funcionales deberán ser diversificadas en más cantidad de ambientes”, explicaron los urbanistas.

Ahora, se espera que el miércoles vuelva a reunirse la comisión de Planeamiento, a cargo de la peronista Cintia Mansilla, a fin de que se expongan las dudas y planteos de los concejales de los bloques y darle curso a la discusión y la posibles modificaciones al proyecto, de cara a la votación de la norma en el recinto.

En ese contexto, el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland, anunció que se abrió una instancia de participación ciudadana para dar a conocer a los vecinos estos lineamientos y abrir una instancia de opiniones sobre el nuevo proyecto. E indicó que a través del sitio web laplata.gob.ar los interesados podrán descargar el texto completo y enviar sus aportes, comentarios o sugerencias durante un plazo de 15 días, a partir de la publicación de la convocatoria.

Proyecto para el Bosque
El Municipio prevé para el año próximo un proyecto de recuperación del Bosque, que contempla la protección de ese espacio verde y el traslado de las sedes de organismos provinciales que se encuentran en el predio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Terminal Ferroautomotor
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡9.000.000! El Cartonazo quedó vacante y el pozo es súper millonario: además, $300.000 por línea

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

Llueve en La Plata: cesó alerta y así seguirá el clima

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- El Volador “despegó” y se estrelló: así fue el tremendo palo del barrabrava de Gimnasia

Sería inminente el fallo en Brasil sobre los hijos de Herman Krause

La mujer quemada en Berisso: sentido reclamo en UNO por Yanet Rivero

Pata Castro rompió el silencio tras el "sucio accionar" de Arasa: "Se hizo justicia"
+ Leidas

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

En Nación, patean el Presupuesto para las sesiones extraordinarias

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas

VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”

El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”

Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Otra vez hubo alarma por un incendio en la destilería de YPF

VIDEOS.- La violencia, al extremo Ahora, una auxiliar sangrando

Micros: extender el servicio en los barrios y transbordo, las claves

$9.000.000: crece el súper pozo y las expectativas de los lectores por el Cartonazo
Información General
Lluvias en la Provincia: millones de hectáreas afectadas
Habilitan la tenencia de fusiles semi automáticos
Los médicos, acorralados por el desgaste profesional o Burnout: "La pandemia fue el tiro de gracia para el equipo de salud"
Suspenden a un docente por insultos y "adoctrinamiento" en el aula en una escuela de Banfield
Vaca Muerta ya tiene salida al mar: finalizó la soldadura del extenso oleoducto que llega al Atlántico
Deportes
VIDEO. “Ejecutarla lleva tiempo pero ya hay una idea”
“Nico Barros Schelotto tiene personalidad”
El Pata Castro, durísimo contra el árbitro Arasa
“Trato de dar una mano, no pienso en lo que viene”
Pincha atento: ganar y mirar lo que sucede en otras canchas
Policiales
Novedoso fallo en La Plata: detención efectiva por maltrato animal
Un gerente del Banco Provincia blanco de una salvaje agresión
Las extrañas búsquedas de César Sena en internet
“Larguen toda la plata”, el feroz grito a dos jubilados
Supuestos prestamistas balearon a una mujer
Espectáculos
El descargo de Tinelli: “Me duele fallar como papá”
¿Quién es Jonathan Bailey?: el hombre más sexy del mundo, un galán de la tele y el primer gay
Noelia Sinkunas: “Me encanta abrir la puerta de algo nuevo”
Mujeres, decisiones y pérdidas en “Matria”
“Peppa Pig volvé al establo”: Wanda se hartó de que Alex la denigre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla