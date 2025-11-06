Fijan fecha del nuevo debate por la muerte de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona vuelve a los tribunales. El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro confirmó este miércoles la fecha de inicio del nuevo juicio: el 17 de marzo 2026. El nuevo tribunal, integrado por los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, será el encargado de conducir el debate.

Cabe recordar que el primer proceso judicial fue anulado por el escándalo del documental “Justicia Divina”, grabado con la participación de la jueza Julieta Makintach sin consentimiento de las partes. En el fallo reciente, Gaig, Ortolani y Rolón hicieron lugar al pedido realizado a principios de octubre por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes junto a los abogados querellantes solicitaron celeridad para que se pueda avanzar con la causa.

Para esto, los jueces primero tenían que resolver una serie de planteos presentados por las partes en estos meses. Uno de ellos era el pedido de juicio por jurados solicitado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, el cual finalmente fue rechazado.

Los acusados que serán juzgados a partir del próximo 17 de marzo por su responsabilidad en la muerte de Diego Maradona son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Para reanudar el juicio, el tribunal dispuso la convocatoria a una audiencia preliminar del debate para el 12 de noviembre a las 10.30, la cual será destinada exclusivamente al control y admisión de la prueba ofrecida por las partes.