Política y Economía |Análisis

Mauricio Macri no se siente cómodo en el lugar que lo coloca el Presidente

Mauricio Macri y Javier Milei durante un0 de sus encuentros/x

Fernando Coradazzi

fcoradazzi@eldia.com

6 de Noviembre de 2025 | 01:43
Edición impresa

Mauricio Macri no se siente cómodo en la relación política que tiene con el Presidente. y mucho más en el lugar que lo colocó tras el contundente triunfo libertario en las legislativas del 26 de Octubre pasado.

Para Milei, Macri es un expresidente que no decide en la cúspide del poder. Es un aliado, un amigo que ya no manda.

Pero el líder del PRO no se ve como un político retirado. Y quiere tomar decisiones en un gobierno al que él ayudo a obtener el poder y con el que comparte el credo liberal.

Por eso Macri está dolido con el Presidente. Cree que él puede tener otro rol. Y el miércoles, durante el Foro ABECEB realizado en el Faena Art Center de Puerto Madero, donde participó en un panel junto a los expresidentes latinoamericanos Felipe Calderón (México) y Eduardo Frei Ruiz Tagle (Chile) lo hizo notar.

Para Mauricio Macri, la violencia generada a través de las redes sociales y el avance de la tecnología está terminando con los liderazgos empáticos para crear “personalidades narcisistas” en el liderazgo global.

“La violencia con que hoy se comunica a la sociedad en el debate de las ideas en las redes sociales ha provocado un retroceso terrible en la oferta de liderazgos empáticos. Y los están reemplazando personalidades narcisistas en el liderazgo global, a tal nivel que ya ni escuchan ni les importa lo que digan los demás. Y claramente no es el tipo de liderazgo que se necesita para construir incluyendo a todos”.

No nombró a Javier Milei. Pero está claro que él lo ve de esa manera. Y luego agregó que respaldó a Milei para “gobernar en una situación de minoría muy difícil, pero ejercer liderazgos sin equipo se hace muy difícil”.

En buen romance: el Presidente ignoró los nombres que Macri le dio para incluir en su gabinete ministerial. Por eso no “jugó en equipo”.

Sobre la relación política con Milei, afirmó que “el PRO ha apoyado como nunca en la historia de la política argentina un partido que no era gobierno; apoyó a este gobierno para lograr no solo ganar una elección, sino tratar de gobernar en una situación de minoría muy difícil”. No obstante, remarcó que el acompañamiento será “en base a las ideas”.

Pero este apoyo al Presidente por las ideas liberales que comparte con él, lo han metido a Macri en una trampa. Los libertarios prácticamente fagocitaron al PRO y, en nombre de la libertad, han vaciado de contenido a este partido.

En el Foro ABECEB estaba gran parte del empresariado argentino. ¿Qué piensan de Milei? No les gusta sus extravagancias, su modo gritón, sus insultos y sus peleas interminables con periodistas, opositores políticos y cuanto ser vivo opine en contra de él en la tierra. Pero apoyan sus propuestas de reformas, sobre todo la laboral y la tributaria. Quieren que su gobierno mejore sus perspectivas de negocios. Y un endurecimiento en la política de seguridad.

¿Cómo lo ven a Macri? Como un político surgido de su seno, que no pudo cumplir todo lo que prometía. Pero que puede ayudar a completar las ideas que no plasmó durante su mandato.

Por eso Macri está incómodo. No puede ser el que quiere ser. Pero no se resigna al rol que le asignan el Presidente, sus electores (que ahora votan a Milei) y la sociedad. Y se contradice entre apoyos y críticas al actual gobierno libertario. Con una gestualidad enojada que claramente no lo muestran como el líder empático que él desea ser.

 

