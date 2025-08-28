Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Operaba en pequeños kioscos y casas de la zona

Desarticularon una banda narco que vendía drogas en Altos de San Lorenzo

Desarticularon una banda narco que vendía drogas en Altos de San Lorenzo
28 de Agosto de 2025 | 05:39
Edición impresa

Un fuerte operativo antidrogas en un sector del barrio Altos de San Lorenzo, realizado por personal policial a raíz de denuncias vecinales, arrojó como saldo la detención de cinco mujeres (cuatro de ellas mayores de edad y una menor luego restituida a sus padres), la incautación de estupefacientes, el secuestro elementos para fraccionar drogas, de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares,

Así lo revelaron investigadores policiales de esa jurisdicción, quienes precisaron que se hicieron al respecto allanamientos en domicilios de calle 82 entre 18 y 19.

Cabe señalar que, se informó oficialmente, la investigación sobre la actividad ilícita de la banda se puso en marcha luego que los pesquisas tomaran conocimiento sobre diversas denuncias de habitantes de barrio acerca de que “en pequeños kioscos y viviendas” del lugar se comercializaban estupefacientes al menudeo.

Uno de los oficiales que trabajan en el caso, inclusive dejó trascender que la gavilla tenía a “soldaditos” que alertaban cuando se acercaban a esa zona móviles policiales.

También se indicó que la labor de los investigadores se basó no solo en testimonios de frentistas, sino al mismo tiempo con pruebas fílmicas que se hicieron pacientemente en diversas oportunidades.

Con todos esos elementos, la Fiscalía de Estupefacientes de La Plata, a cargo de Hugo Tesón, resolvió que se libraran las órdenes de registro que motivaron el operativo policial en dichas propiedades.

CINCO MUJERES PRESAS

En relación a los resultados arrojados por los referidos allanamientos, los voceros brindaron un pormenorizado detalle.

En tal sentido, revelaron que “fueron detenidas cinco mujeres, se secuestraron 484 gramos de cocaína de máxima pureza, fraccionados en 122 envoltorios listos para la venta y un bloque compacto de 405 gramos”. Paralelamente, se citó que “se incautaron 433.570 pesos en efectivo, seis teléfonos celulares y elementos de corte para fraccionar la droga”.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

