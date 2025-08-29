El cambio climático agrava los incendios

La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque
“Costosa” renovación de vías: comerciantes con la mitad de las ventas
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
La oposición reactivó la comisión $LIBRA, con un “lilito” al mando
Bajan todos los dólares y suben los bonos, las acciones y el riesgo país
El Gobierno presentaría una denuncia: “Milei no debió haber confiado en él”
Feriantes de Parque Saavedra se manifestaron en contra de la reubicación
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El cambio climático, que ha provocado temperaturas abrasadoras y una disminución de las precipitaciones, hizo que los incendios forestales masivos en Turquía, Grecia y Chipre este verano ardieran con mucha más intensidad, según un estudio publicado ayer.
El estudio de World Weather Attribution indicó que los incendios que dejaron 20 muertos obligaron a desalojar a 80.000 personas y quemaron más de 1 millón de hectáreas (2,47 millones de acres) fueron un 22% más intensos en 2025, el peor año registrado de incendios forestales en Europa.
Cientos de incendios forestales que estallaron en el Mediterráneo oriental en junio y julio fueron impulsados por temperaturas superiores a 40 grados Celsius (alrededor de 104 Fahrenheit), condiciones extremadamente secas y fuertes vientos.
WWA, un grupo de investigadores que examina si los eventos climáticos extremos están vinculados al cambio climático y en qué medida, calificó sus hallazgos como “preocupantes”.
“Nuestro estudio encuentra una señal extremadamente fuerte del cambio climático hacia condiciones más cálidas y secas”, señaló Theodore Keeping, investigador del Centro de Política Ambiental del Imperial College de Londres.
“Hoy, con 1,3 grados C de calentamiento, estamos viendo nuevos extremos en el comportamiento de los incendios forestales que han llevado a los bomberos al límite. Pero nos dirigimos hacia hasta 3 grados C este siglo a menos que los países transiten más rápidamente hacia energías no fósiles”, expresó Keeping.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
El estudio encontró que las precipitaciones invernales antes de los incendios forestales habían disminuido un 14% desde la era preindustrial, cuando comenzó una fuerte dependencia de los combustibles fósiles. También determinó que, debido al cambio climático, los períodos de una semana de aire seco y caliente que preparan la vegetación para arder son ahora 13 veces más probables. El análisis también encontró un aumento en la intensidad de los sistemas de alta presión que fortalecieron los vientos que avivaron los incendios forestales.
Flavio Lehner, profesor en ciencias de la Tierra y atmosféricas en la Universidad de Cornell, que no participó en la investigación, dijo que su resumen y cifras clave eran consistentes con la literatura existente y su comprensión de cómo el calentamiento está haciendo que el clima sea más propicio para los incendios forestales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí