El lunes otra vez aumenta el boleto del micro en La Plata: los nuevos valores

Se aplicará un aumento del 3,9%, acumulando cerca del 35 por ciento en lo que va del año
Los platenses que habitualmente utilizan el transporte público deben saber que a partir del lunes 1º de septiembre otra vez aumentará el precio del boleto, tal como viene sucediendo todos los meses.
Según el esquema de "actualización tarifaria" definido por el ministerio de Transporte bonaerense, desde el lunes viajar en colectivo en La Plata y la Región costará un 3,9% más. A ese porcentaje se llega con la última medición del Indice de Precios al Consumidor del INDEC, que en julio fue del 1,9%, sumado un 2 por ciento.
Este nuevo incremento que alcanza al transporte público de carácter urbano e interurbano de media distancia (aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), que se desarrollan en el AMBA se da "con el objeto de garantizar la continuidad y regularidad de los servicios provinciales, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos, y preservando asimismo, la naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción de las necesidades colectivas primordiales", señalaron desde la cartera provincial de Transporte.
Así, con el cambio de mes los valores de la tarifa plena en La Plata y la Región, y con la SUBE registrada, serán los siguientes:
* De 0 a 3 kilómetros: $576,61 (hoy $554,76)
* De 3 a 6 kilómetros: $629,47 (hoy $605,62)
* De 6 a 12 kilómetros: $681,14 (hoy $655,34)
* De 12 a 27 kilómetros: $729,46 ($701,82)
* Más de 27 kilómetros: $769,73 ($740,57).
Mientras que en caso que la tarjeta no esté nominada los valores serán $916,80 (para un trayecto de 0 a 3 kilómetros), $1000,86 (de 3 a 6 kilómetros), $1.083,02 (de 6 a 12 kilómetros), $1.159,84 (de 12 a 27 kilómetros) y $1.223,88 (más de 27 kilómetros).
En tanto que quienes cuenten con el beneficio de la tarifa social, desde el viernes próximo estos serán los nuevos valores:
* De 0 a 3 kilómetros: $259,47 (hoy$249,64)
* De 3 a 6 kilómetros: $283,26 ($272,53)
* De 6 a 12 kilómetros: $306,52 (hoy $294,90)
* De 12 a 27 kilómetros: $328,26 ($303,56)
* Más de 27 kilómetros: $346,38 ($333,26).
De esta manera en lo que va del año será el séptimo aumento sobre las tarifas del transporte público, acumulando una suba de casi el 35%.
