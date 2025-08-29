Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

Información General |EN MARRUECOS

Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo

Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo

El anquilosaurio era un dinosaurio herbívoro / Web

29 de Agosto de 2025 | 01:22
Edición impresa

Científicos de la Universidad de Birmingham y del Museo de Historia Natural del Reino Unido describieron un dinosaurio con espinas óseas de hasta un metro de longitud cuyos restos fueron descubiertos en Marruecos y que es el anquilosaurio más antiguo conocido hasta el momento.

Los anquilosaurios fueron dinosaurios herbívoros caracterizados por su cuerpo bajo y ancho, recubierto con placas óseas y espinas que utilizaba como “armadura”.

Los detalles de la investigación fueron publicados en la revista Nature.

La especie fue denominada Spicomellus afer, nombre que combina palabras en latín para describir sus características y origen, ya que Spicomellus quiere decir “espina y brazalete” o “brazalete espinoso”, lo que hace alusión a las espinas fusionadas a los huesos que forman una especie de pulsera o collar en su cuerpo.

Mientras tanto, la palabra “Afer” alude a África, continente en el que se encontró el fósil.

Susannah Maidment y Richard Butler lideraron el equipo internacional que identificó el esqueleto, que fue hallado cerca de Boulemane, en las montañas del Atlas.

LE PUEDE INTERESAR

El cambio climático agrava los incendios

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

Los restos presentan una combinación de adaptaciones nunca antes observadas: el cuerpo del animal estaba cubierto por espinas fusionadas al esqueleto, incluidas costillas con prolongaciones óseas y collares cervicales bordeados de púas que sobresalen lateralmente.

Las espinas más largas medían cerca de un metro y emergían especialmente del cuello, mientras que otras se distribuían a lo largo de los flancos, caderas y patas.

Los científicos que estudiaron los restos indicaron que “la estructura de Spicomellus afer es completamente diferente a la de cualquier animal conocido, vivo o extinto”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más audios con insultos, exabruptos y otros funcionarios apuntados

¡Atención! Se podrá viajar gratis en micros para ir a votar en las elecciones provinciales y nacionales

Preparados, listos, ya... Se viene la carrera por ser el presidente de Gimnasia

Estudiantes piensa en el Ferroviario y en Flamengo también, ¿sin Mikel Amondarain?

La bajada en City Bell: una obra que promete devolverle su “Jardín” a Villa Elisa

“Retrato de una dama”: la trama nazi tras el hallazgo de una obra en Mar del Plata

VIDEO. Parque Saavedra, plan de obra y tema de debate: qué dicen los vecinos

Viajó a la Costa a buscar un Falcon de colección y se estrelló en la Ruta 11
+ Leidas

Caen las proyecciones y crece la preocupación por la falta de ventas

Un piedrazo a la democracia, en medio de otro escándalo

VIDEO. VTV: otra vez, largas filas, aumento y quejas

Capacitación en derecho procesal penal

Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires

Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación

VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales

Colapinto quiere enderezar su rumbo
Últimas noticias de Información General

Feriados trasladables: se suman los de fin de semana

El cambio climático agrava los incendios

Los números de la suerte del sábado 29 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

VIDEO. El día en que Martin Luther King dijo “I Have a Dream” y cambió la historia para siempre
Deportes
VIDEO. Clasificó River, otra vez gracias a los penales
Briasco no está descartado y Orfila prepara el equipo
Estudiantes: los números jugando fuera de Buenos Aires
Battaglia sigue entre algodones y no llegaría
Tras el escándalo, el Rojo juega en Córdoba
La Ciudad
Covid: el riesgo sigue y buscan revertir la caída de la vacunación
Capacitación en derecho procesal penal
“Costosa” renovación de vías: comerciantes con la mitad de las ventas
VIDEO. VTV: otra vez, largas filas, aumento y quejas
La Justicia anuló el decreto que llevaba la Zona Roja al Bosque
Espectáculos
Cristiano y Georgina: el terror de los árabes imagen
Branca, renacido: “Me miro y me doy vergüenza”
Julieta Prandi habló y Wanda dio marcha atrás
CR7: el embajador ideal
Macaulay Culkin contó qué película se le “pasó” y podría haber hecho
Policiales
Misterio mortal en el Centro: una víctima y un montón de interrogantes
Fentanilo apilado a cielo abierto en el predio del laboratorio Ramallo
Sinsabor por los 19 años de pena por un asesinato
Una condena y detención casi termina con golpes
Atacan a una jubilada cuando dormía

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla