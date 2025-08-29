Hallan un dinosaurio con espinas de un metro de largo

El anquilosaurio era un dinosaurio herbívoro / Web

Científicos de la Universidad de Birmingham y del Museo de Historia Natural del Reino Unido describieron un dinosaurio con espinas óseas de hasta un metro de longitud cuyos restos fueron descubiertos en Marruecos y que es el anquilosaurio más antiguo conocido hasta el momento.

Los anquilosaurios fueron dinosaurios herbívoros caracterizados por su cuerpo bajo y ancho, recubierto con placas óseas y espinas que utilizaba como “armadura”.

Los detalles de la investigación fueron publicados en la revista Nature.

La especie fue denominada Spicomellus afer, nombre que combina palabras en latín para describir sus características y origen, ya que Spicomellus quiere decir “espina y brazalete” o “brazalete espinoso”, lo que hace alusión a las espinas fusionadas a los huesos que forman una especie de pulsera o collar en su cuerpo.

Mientras tanto, la palabra “Afer” alude a África, continente en el que se encontró el fósil.

Susannah Maidment y Richard Butler lideraron el equipo internacional que identificó el esqueleto, que fue hallado cerca de Boulemane, en las montañas del Atlas.

Los restos presentan una combinación de adaptaciones nunca antes observadas: el cuerpo del animal estaba cubierto por espinas fusionadas al esqueleto, incluidas costillas con prolongaciones óseas y collares cervicales bordeados de púas que sobresalen lateralmente.

Las espinas más largas medían cerca de un metro y emergían especialmente del cuello, mientras que otras se distribuían a lo largo de los flancos, caderas y patas.

Los científicos que estudiaron los restos indicaron que “la estructura de Spicomellus afer es completamente diferente a la de cualquier animal conocido, vivo o extinto”.