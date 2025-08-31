Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Actividades: talleres para niños y jubilados

Actividades: talleres para niños y jubilados
31 de Agosto de 2025 | 03:14
CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

Médicos Jubilados: Talleres

El Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de La Plata organiza (con Capacitación de la Agremiación Médica Platense) nuevos talleres para septiembre. -Curso Mindfulness: Meditación de la Atención plena ( Dra. Martha Morales), viernes de 15 a 17, duración de 10 clases. -Taller de Práctica Mindfulness: Meditación de la Atención Plena (Dra. Martha Morales); no incluye contenidos teóricos de neurociencias; para quienes hicieron o no el curso teórico; martes de 10 a 11.30. -Estimulación Cognitiva. Entrenando Memoria: (Lic.Pilar Gerbelli), jueves de 10 a 11.30. Se realizan en Casa de Cultura de AMP calle 6 N ° 1118 E/ 54 Y 55. Informes e inscripción WhatsApp ( sólo mensajes) 221 573 8443 o al mail ce.me.ju.p@gmail.com.

Taller de plástica para niños

Taller de Plástica en la Biblioteca Joaquín V. González del Club Reconquista (40 entre 15 y 16). Para niños de 6 a 12 años. Viernes 5 de septiembre a las 17. Inscripción libre y gratuita en la biblioteca. Cupos limitados. Materiales incluidos.

Curso de RCP en Capital Chica

El martes 2 de septiembre, a las 18, en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) habrá una jornada de RCP, primeros auxilios, DEA: factores de riesgos de la salud y medidas de prevención. La clase es gratuita y abierta a la comunidad. La misma estará a cargo del profesor Fernando Carlos. Pre inscripción en la Secretaría del Club o por WhatsApp al 221 615 -1080 / 221 556 - 4077.

 

Actividades: talleres para niños y jubilados

