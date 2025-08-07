Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo por 4 millones! Hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

La Junta Electoral bonaerense avaló las candidaturas testimoniales: rechazó el pedido de impugnación

Sin embargo, reiteró  la necesidad de regular el tema al entender que la falta de normativa en la materia “desprotege al votante y genera una debilidad en el proceso electoral”.

La Junta Electoral bonaerense avaló las candidaturas testimoniales: rechazó el pedido de impugnación
7 de Agosto de 2025 | 18:27
Documentos

Escuchar esta nota

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires reiteró al Poder Legislativo Provincial "la necesidad de regular las candidaturas testimoniales". Afirmó que la falta de normativa en la materia desprotege al votante y genera una debilidad en el proceso electoral.

Así lo estableció en una resolución en la cual no hizo lugar a un planteo de la abogada Silvina Martínez dirigido a impugnar candidaturas para la próxima elección provincial del 7 de septiembre, en función de su presunto carácter testimonial.

La decisión fue adoptada con las firmas de la presidenta Hilda Kogan, la vicepresidenta Ana María Bourimborde, y el vocal Eduardo Delbés. Por su parte los integrantes del órgano Gustavo De Santis y Federico Thea coincidieron con la resuelto en la cuestión de fondo, aunque se abstuvieron de requerir la actuación de la Legislatura.

En el voto de mayoría, la Junta Electoral señala que “es disvalioso para el sistema institucional y éticamente reprochable que una persona se postule para un cargo a sabiendas que no asumirá”. Sin embargo, añadió, “no es ilegal, por lo que no puede ser observado a priori por ello”. En torno a ello, ratificó el deber de hacer primar el “principio de participación” del derecho electoral.
Agregó que no surge de la legislación electoral provincial (Ley N° 5.109), ni de la Constitución Provincial, la Constitución Nacional o de los tratados internacionales que forman parte del bloque de legalidad, ningún elemento que le permita a la Junta hacer lugar a las impugnaciones planteadas.

Encuadrándolo como un “daño a la integridad del sistema por omisión legislativa”, la JEP recordó que ya en el 2009 (resolución del 21 de mayo de ese año), había exhortado sobre la necesidad de una intervención de los poderes del Estado; aunque “luego de 15 años, no hubo ningún tipo de regulación que proteja al elector de esta situación”.

Manifestando su preocupación por la clara deficiencia legislativa que deviene “en una desprotección al elector de la Provincia”, la JEP ofreció poner a disposición de la Legislatura a sus equipos técnicos, a fin de asistirla y obtener una regulación, como tienen varios países, que evite la existencia de las denominadas candidaturas testimoniales.

LE PUEDE INTERESAR

Diana Mondino habló del Caso $Libra y liquidó a Javier Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

LE PUEDE INTERESAR

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia, con goles de Panaro y Torres, vence 2 a 0 a Godoy Cruz en Mendoza

La Cámara Nacional Electoral rechazó los cambios en el padrón en el principal distrito bonaerense

El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Facultades de La Plata sin clases la próxima semana: paro docente, aniversario de la UNLP y feriado

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata
+ Leidas

Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV

Revuelo en el Grand Bell: quién es el empresario inmobiliario acusado de amenazar a un adolescente

Gimnasia, con goles de Panaro y Torres, vence 2 a 0 a Godoy Cruz en Mendoza

Se conoció la picante frase de Serna a Riquelme tras la disolución del Consejo del Fútbol

Procesaron a tres empresarios por el escándalo de las facturas truchas en La Plata

Impactante incendio en una casa de La Plata

Gianluca Simeone, de jugador a representante a los 27 años: qué hay detrás del rotundo giro en su vida

VIDEO. Cumplió 97 años y el mismo día perdió a su compañera: sus amigos lo abrazaron con una camiseta de Estudiantes
Últimas noticias de Política y Economía

Diana Mondino habló del Caso $Libra y liquidó a Javier Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”

¿Habrá oferta sobre la mesa? Paritarias bonaerenses: Provincia convocó nuevamente a los gremios

APYME Bahía Blanca repudia el cierre de la Secretaría PyME

Bahía Blanca: entregan incubadoras al Hospital Penna
Deportes
Estudiantes tiene árbitro confirmado para visitar a Cerro
Gimnasia, con goles de Panaro y Torres, vence 2 a 0 a Godoy Cruz en Mendoza
VIDEOS | Panaro y Torres para el 2 a 0 del Lobo en Mendoza
Estudiantes recibe a Independiente Rivadavia y no quiere dos sin tres: formaciones, hora y TV
Boca ofreció dinero y a Rojo para llevarse a un referente de Estudiantes: cuál fue la respuesta
Policiales
Crimen de Pablo Mieres en La Plata: detienen al segundo sospechoso con el celular de la víctima en su poder
VIDEO. Otra bandita de rompeportones en La Plata y el ataque a una cochera
Chocaron dos camiones en la autopista Rosario-Córdoba y murió uno de los conductores
El infierno por una foto: la historia de una joven platense y la violencia sexual digital que la marcó para siempre
Drama vecinal sin fin: una batería de pedidos por el incendio y derrumbe en La Plata
Espectáculos
El inesperado elogio de Moria Casán a Mario Pergolini que descolocó al conductor: "No sé qué decirte"
Alex Caniggia, distanciado de Charlotte tras su reconciliación con Melody Luz: "La tengo bloqueada"
El abogado de Julieta Prandi pidió prisión preventiva para Claudio Contardi por abuso sexual
Murió Osvaldo Piro, la leyenda del tango, a los 88 años
Pablo Lescano habló tras la suspensión del show de Damas Gratis y sangrienta pelea en Colombia: "Muy triste"
Información General
Vamos, Manaos: de distribuir una marca que hizo feliz a Estudiantes al mundo del gin tonic
La fintech argentina Cocos revoluciona el mundo financiero: compra un banco
WhatsApp planea una actualización que será clave para millones de usuarios
Exceso de pantallas: favorecería enfermedades en chicos
Gran Barrera de Coral sufre su mayor deterioro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla