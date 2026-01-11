Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La "batalla del verano": chureros vs vendedores de licuados se trenzaron de las piñas en Mar Azul

11 de Enero de 2026 | 18:43

Un violento episodio alteró la tranquilidad de la tarde en una playa de Mar Azul, donde al menos una docena de personas protagonizó una pelea a golpes que quedó registrada en video y se viralizó rápidamente en redes sociales.

El enfrentamiento tuvo como protagonistas a vendedores ambulantes, identificados por testigos como churreros y vendedores de licuados, que se disputaban las zonas de recorrido sobre la arena. En las imágenes se observa cómo la discusión escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en una verdadera batalla campal, con empujones, trompadas y corridas ante la mirada atónita de los turistas.

Según relataron testigos, la temporada viene floja y muchos vendedores se las rebuscan para sortear la crisis económica, lo que genera un clima de tensión creciente en las playas.

La competencia por los sectores con mayor afluencia de veraneantes habría sido el detonante del violento cruce.El episodio ocurrió a plena luz del día y frente a familias que disfrutaban de la jornada, algunas de las cuales debieron alejarse rápidamente del lugar para resguardarse. Hasta el momento no trascendió si hubo personas heridas de gravedad ni si intervino personal policial tras la pelea.

El video, filmado por un turista desde la playa, expone una postal preocupante de la temporada de verano, donde la crisis económica también se hace sentir en la arena.

