Barcelona y Real Madrid van por la Supercopa: ráfaga de goles y empate parcial

Desde las 16, Barcelona y Real Madrid definen la Supercopa española en Arabia Saudita, donde buscarán la primera conquista del 2026. El encuentro se jugará en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, contará con el arbitraje de José Luis Munuera y televisará Flow Sports.

Sin dudas, un partido que promete por las grandes estrellas que tienen cada uno. El Barcelona llega en su mejor momento a este partido, ya que acumula nueve victorias de manera consecutiva.

Además de ser el líder en soledad en la liga española y de estar firme en la Champions League, viene de mostrar credenciales de candidato para adueñarse de la Supercopa, luego de golear en semifinales a Athletic Bilbao por 5-0 el pasado miércoles.

Enfrente llega un Real Madrid irregular y con Xabi Alonso en el eje de las críticas. Más allá de las críticas por su rendimiento, el equipo se mantiene firme en todos los frentes y también llega con cinco victorias en fila. Sin embargo, necesita empezar a conseguir resultados claves de manera rápida, ya que la gente no está contenta con la labor del entrenador.

Más allá de esto, el antecedente en la temporada le favorece al Real Madrid: en octubre pasado, el Merengue se quedó con el clásico en el Santiago Bernabéu por 2-1, gracias a los goles de Mbappé y Bellingham (descontó López).

el desafío de mastantuono

Más allá de que despertó expectativa con su llegada a España, Franco Mastantuono perdió terreno en el Real Madrid. Más allá de haber estado afuera por una pubalgia en varios encuentros, el argentino perdióa la titularidad y acumuló un puñado de minutos en el último tiempo, ingresando siempre desde el banco.

Más allá que hoy estará concentrado para la final, su idea es volver a su mejor versión. Si bien se especuló con que iba a salir a préstamo en este mercado, Mastantono decidió quedarse en el Merengue e intentar revertir su situación. Sobre todo, porque quiere jugar el Mundial.

Sin embargo, sabe que Scaloni priorizará darle lugar a aquellos jugadores que tengan continuidad, por lo que estos meses serán vitales para el juvenil de 18 años, que ya tuvo su estreno en la albiceleste. En sus primeros meses en el Real, tan solo pudo convertir un gol y además dio una asistencia en 15 encuentros. Con mucha competencia, deberá ganarse nuevamente la confianza del entrenador en lo que resta de la temporada.

Supercopa de España Final Barcelona – Real Madrid

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Robert Lewandowski DT: Hans-Dieter Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.

Estadio: Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, Arabia Saudita.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP)