VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robaruedas"
VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robaruedas"
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Alerta en La Plata y la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
Otro caso de peleas y agresión grupal en la Costa: hay tres detenidos en Pinamar
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
Barcelona y Real Madrid van por la Supercopa: ráfaga de goles y empate parcial
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
VIDEO.- Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
Acribillaron a un peluquero argentino en un tiroteo en un bar de Tulum
Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Reforma Laboral: la discusión será sobre los ingresos de los sindicatos
La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde las 16, Barcelona y Real Madrid definen la Supercopa española en Arabia Saudita, donde buscarán la primera conquista del 2026. El encuentro se jugará en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, contará con el arbitraje de José Luis Munuera y televisará Flow Sports.
Sin dudas, un partido que promete por las grandes estrellas que tienen cada uno. El Barcelona llega en su mejor momento a este partido, ya que acumula nueve victorias de manera consecutiva.
Además de ser el líder en soledad en la liga española y de estar firme en la Champions League, viene de mostrar credenciales de candidato para adueñarse de la Supercopa, luego de golear en semifinales a Athletic Bilbao por 5-0 el pasado miércoles.
Enfrente llega un Real Madrid irregular y con Xabi Alonso en el eje de las críticas. Más allá de las críticas por su rendimiento, el equipo se mantiene firme en todos los frentes y también llega con cinco victorias en fila. Sin embargo, necesita empezar a conseguir resultados claves de manera rápida, ya que la gente no está contenta con la labor del entrenador.
Más allá de esto, el antecedente en la temporada le favorece al Real Madrid: en octubre pasado, el Merengue se quedó con el clásico en el Santiago Bernabéu por 2-1, gracias a los goles de Mbappé y Bellingham (descontó López).
Más allá de que despertó expectativa con su llegada a España, Franco Mastantuono perdió terreno en el Real Madrid. Más allá de haber estado afuera por una pubalgia en varios encuentros, el argentino perdióa la titularidad y acumuló un puñado de minutos en el último tiempo, ingresando siempre desde el banco.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
Más allá que hoy estará concentrado para la final, su idea es volver a su mejor versión. Si bien se especuló con que iba a salir a préstamo en este mercado, Mastantono decidió quedarse en el Merengue e intentar revertir su situación. Sobre todo, porque quiere jugar el Mundial.
Sin embargo, sabe que Scaloni priorizará darle lugar a aquellos jugadores que tengan continuidad, por lo que estos meses serán vitales para el juvenil de 18 años, que ya tuvo su estreno en la albiceleste. En sus primeros meses en el Real, tan solo pudo convertir un gol y además dio una asistencia en 15 encuentros. Con mucha competencia, deberá ganarse nuevamente la confianza del entrenador en lo que resta de la temporada.
Supercopa de España Final Barcelona – Real Madrid
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal; Robert Lewandowski DT: Hans-Dieter Flick.
Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga; Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Gonzalo García. DT: Xabi Alonso.
Estadio: Ciudad Deportiva del Rey Abdalá, Arabia Saudita.
Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP)
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí