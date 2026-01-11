Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SE MOVIÓ DETRÁS DEL DELANTERO EN UN 4-2-3-1

Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

El volante tuvo sus primeros minutos de fútbol en su vuelta al Lobo y tuvo elogios para sus compañeros: “Hay un grupo humano muy bueno con jugadores de experiencia que tiran para adelante”

12 de Enero de 2026 | 01:44
Edición impresa

Escuchar esta nota

Ignacio Fernández está de vuelta en casa. Una casa diferente, porque pasaron diez años y muchas cosas han cambiado. Por lo pronto, ahora es uno de los referentes del plantel desde su jerarquía y experiencia. Sus dos etapas en River y el ciclo intermedio en el fútbol brasileño le permitieron no solamente ganar títulos importantes, sino también adaptarse a distintos sistemas de juego en los cuales ocupó distintas posiciones.

Jugador franquicia del Lobo 2026, Nacho apunta a comenzar jugando más adelantado, detrás de Marcelo Torres pero con libertades para buscar juego más atrás y encontrarse la cancha de frente. Solo el tiempo dirá donde pesará más esta nueva versión del flaco de Dudignac.

- ¿Cómo vas llevando la pretemporada, recién ahora con las primeras practicas de fútbol formal?

- Bien. Es una pretemporada corta pero intensa. Recién fue la primera práctica de fútbol y salió bastante bien. Estoy contento, terminamos una muy buena semana de entrenamiento De a poco nos vamos a ir soltando.

 

“Con Lucho no hablé de mi posición en el campo, me está utilizando suelto atrás del nueve”

LE PUEDE INTERESAR

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

LE PUEDE INTERESAR

Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo

 

- ¿Cómo es meterse en el equipo e ir conociendo a los nuevos compañeros?

- A medida que vayan pasando las prácticas nos vamos a ir conociendo. Es lógico que tenemos que empezar a conocernos un poco mejor y soltarnos, pero eso se va dando a medida que van pasando los entrenamientos.

- ¿Cómo ves la idea de Zaniratto?

- Muy bien. Tiene una idea muy clara, 4-2-3-1 que está bien marcado. El equipo se siente bien con este sistema, lo demostró en los últimos partidos. Esperemos seguir por el buen camino.

Nacho Fernández hizo fútbol en Abasto y habló del sistema de juego

- ¿Qué grupo encontraste?

- Encontré un grupo muy bueno, con jugadores de experiencia que tiran para adelante. La verdad que eso está muy bueno. Y hay muchos chicos que se suman, que laburan desde temprano. Eso está bueno para marcarles el camino a quienes vienen de Reserva. Es un grupo muy bueno.

- Desde lo posicional te acostumbraste a jugar en todos lados, por adentro, por afuera, más cerca de la mitad de la cancha o detrás del nueve. ¿Cómo vas entendiendo lo que pretende Zaniratto de tu juego?

- Con Lucho no hablé demasiado de la posición en el campo, me está utilizando suelto ahí atrás del nueve, algo que he hecho en muchas ocasiones en River. También he jugado mucho tiempo de doble cinco, por atrás, con la cancha más de frente. A medida que vayan pasando los entrenamientos vamos a ir hablando, pero tengo mucha libertad para tirarme atrás y eso está bueno también.

- También puede salir limpia la pelota de la mitad de la cancha con un pibe como Nicolás Barros Schelotto que está mostrando cosas interesantes.

- La verdad es que hay muy buenos jugadores en la mitad de la cancha. También vino Nacho, está Max. Hay buen pie, hay buenos jugadores. Esperemos arrancar muy bien.

- ¿Ya hablaron con Nico Barros Schelotto sobre quién será el dueño de la pelota parada?

- Todavía no. La verdad que le pega muy bien y con eso no tengo problemas. Se verá después.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro grave accidente en la Región: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

En fotos y video.- La tradición del Bon Odori convocó a una miles de asistentes en La Plata

Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

¿Accidente o negligencia?: el policía de La Plata baleado, un grave episodio expone a la Bonaerense

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

La otra cara de los medicamentos: cómo influyen en la vida sexual
+ Leidas

En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones

VIDEO. Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Espera por los goles de Gaich

Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años

La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

El cierre de 2025 y lo que viene en la política argentina
Últimas noticias de Deportes

Espera por los goles de Gaich

El Pincha comienza la semana más dura de la pretemporada

La CD tripera entre un extremo o cerrar el plantel

Agustín Auzmendi viajó desde Mendoza: solo falta la firma del contrato y la presentación en el Lobo
Espectáculos
La nueva vida de Christian Petersen y un anuncio especial tras recibir el alta médica
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Política y Economía
Inflación 2025: ¿En el menor nivel desde 2017?
La SIDE, con licencia para detener en un DNU que genera polémica
Mauricio Macri y Juliana Awada pusieron fin a un matrimonio de 15 años
La Comuna denuncia y alerta por la venta ilegal de lotes en zona rural
Un poco de satisfacción: el Banco Central volvió a comprar dólares tras el cepo
La Ciudad
En La Plata cada vez hay más “Uber-taxistas” por las bajas recaudaciones
Curiosa invasión de largartijas en la Ciudad
Cuatro amigos buscan cruzar el Río a brazadas
Vacaciones en casa: las piletas ganan terreno en la Ciudad
VIDEO. Colonia Urquiza celebró al ritmo de Bon Odori, el icónico festival japonés
Policiales
Con el corazón roto: piden justicia por la muerte de un nene
El delito, una tortura: ahora lo padeció un jubilado en Gonnet
Alerta activa en la Región por un incendio de pastizales en Berisso
Asaltaron a una joven embarazada de tres meses
Segunda víctima fatal en 2026 en La Plata a causa del drama del tránsito

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla