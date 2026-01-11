Nacho Fernández: “El equipo se siente bien con este sistema”

Ignacio Fernández está de vuelta en casa. Una casa diferente, porque pasaron diez años y muchas cosas han cambiado. Por lo pronto, ahora es uno de los referentes del plantel desde su jerarquía y experiencia. Sus dos etapas en River y el ciclo intermedio en el fútbol brasileño le permitieron no solamente ganar títulos importantes, sino también adaptarse a distintos sistemas de juego en los cuales ocupó distintas posiciones.

Jugador franquicia del Lobo 2026, Nacho apunta a comenzar jugando más adelantado, detrás de Marcelo Torres pero con libertades para buscar juego más atrás y encontrarse la cancha de frente. Solo el tiempo dirá donde pesará más esta nueva versión del flaco de Dudignac.

- ¿Cómo vas llevando la pretemporada, recién ahora con las primeras practicas de fútbol formal?

- Bien. Es una pretemporada corta pero intensa. Recién fue la primera práctica de fútbol y salió bastante bien. Estoy contento, terminamos una muy buena semana de entrenamiento De a poco nos vamos a ir soltando.

“Con Lucho no hablé de mi posición en el campo, me está utilizando suelto atrás del nueve”

- ¿Cómo es meterse en el equipo e ir conociendo a los nuevos compañeros?

- A medida que vayan pasando las prácticas nos vamos a ir conociendo. Es lógico que tenemos que empezar a conocernos un poco mejor y soltarnos, pero eso se va dando a medida que van pasando los entrenamientos.

- ¿Cómo ves la idea de Zaniratto?

- Muy bien. Tiene una idea muy clara, 4-2-3-1 que está bien marcado. El equipo se siente bien con este sistema, lo demostró en los últimos partidos. Esperemos seguir por el buen camino.

Nacho Fernández hizo fútbol en Abasto y habló del sistema de juego

- ¿Qué grupo encontraste?

- Encontré un grupo muy bueno, con jugadores de experiencia que tiran para adelante. La verdad que eso está muy bueno. Y hay muchos chicos que se suman, que laburan desde temprano. Eso está bueno para marcarles el camino a quienes vienen de Reserva. Es un grupo muy bueno.

- Desde lo posicional te acostumbraste a jugar en todos lados, por adentro, por afuera, más cerca de la mitad de la cancha o detrás del nueve. ¿Cómo vas entendiendo lo que pretende Zaniratto de tu juego?

- Con Lucho no hablé demasiado de la posición en el campo, me está utilizando suelto ahí atrás del nueve, algo que he hecho en muchas ocasiones en River. También he jugado mucho tiempo de doble cinco, por atrás, con la cancha más de frente. A medida que vayan pasando los entrenamientos vamos a ir hablando, pero tengo mucha libertad para tirarme atrás y eso está bueno también.

- También puede salir limpia la pelota de la mitad de la cancha con un pibe como Nicolás Barros Schelotto que está mostrando cosas interesantes.

- La verdad es que hay muy buenos jugadores en la mitad de la cancha. También vino Nacho, está Max. Hay buen pie, hay buenos jugadores. Esperemos arrancar muy bien.

- ¿Ya hablaron con Nico Barros Schelotto sobre quién será el dueño de la pelota parada?

- Todavía no. La verdad que le pega muy bien y con eso no tengo problemas. Se verá después.