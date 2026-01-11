La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV

11 de Enero de 2026 | 08:47

Cada domingo es un paso menos hacia el tan ansiado comienzo de la actividad nacional. Y mientras los fanáticos del deporte tachan los días en el calendario, la agenda deportiva de hoy nos trae, al menos, un alivio con un club argentino, River, que juega un amistoso internacional contra Millonarios a las 21:00 horas.

En paralelo, para ir calentando motores futbolísticos completan la grilla los partidos del viejo continente.

SERIE A

8:30: Lecce vs Parma | ESPN / DISNEY + PREMIUM

11:00: Fiorentina vs Milan | ESPN / DISNEY + PREMIUM /DGO

14:00: Hellas Veronva vs Lazio | ESPN / DISNEY + PREMIUM

16:45: Internazionale vs Napoli | ESPN / DGO

LA LIGA

10:00: Rayo Vallecano vs Mallorca | ESPN 2 / DGO

12:15: Levante vs Espanyol | ESPN 2 / DGO

SUPERCOPA DE ITALIA

11:00: Juventus vs Roma | DSPORTS / DGO

AMISTOSO

21:00: River vs Millonarios | DISNEY + / DGO