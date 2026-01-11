Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
11 de Enero de 2026 | 08:47

Escuchar esta nota

Cada domingo es un paso menos hacia el tan ansiado comienzo de la actividad nacional. Y mientras los fanáticos del deporte tachan los días en el calendario, la agenda deportiva de hoy nos trae, al menos, un alivio con un club argentino, River, que juega un amistoso internacional contra Millonarios a las 21:00 horas. 

En paralelo, para ir calentando motores futbolísticos completan la grilla los partidos del viejo continente.

SERIE A
8:30: Lecce vs Parma | ESPN / DISNEY + PREMIUM
11:00: Fiorentina vs Milan | ESPN / DISNEY + PREMIUM /DGO 
14:00: Hellas Veronva vs Lazio | ESPN / DISNEY + PREMIUM
16:45: Internazionale vs Napoli | ESPN / DGO 

LA LIGA
10:00: Rayo Vallecano vs Mallorca |  ESPN 2 / DGO
12:15: Levante vs Espanyol | ESPN 2 / DGO

SUPERCOPA DE ITALIA
11:00: Juventus vs Roma  | DSPORTS / DGO

AMISTOSO
21:00: River vs Millonarios  | DISNEY + / DGO

LE PUEDE INTERESAR

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

LE PUEDE INTERESAR

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

Groenlandia contra Trump: “No queremos ser estadounidenses”

Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Últimas noticias de Deportes

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha

Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello

River, ante Millonarios, en el primer amistoso del año
La Ciudad
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero
Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Policiales
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
VIDEO. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
Dos adolescentes casi se matan por filmarse en una fábrica abandonada
VIDEO. Otra madrugada violenta en el centro de La Plata
Política y Economía
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave
Siguen los pagos de deuda con un vencimiento de $19,3 billones
Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
La infraestructura del país en colapso
Espectáculos
VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet
Mickey Rourke: la caída en desgracia de un gigante de Hollywood
“Hannah Montana”: Miley Cyrus, ¿se vuelve a poner su peluca rubia?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla