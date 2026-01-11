La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Escuchar esta nota
Cada domingo es un paso menos hacia el tan ansiado comienzo de la actividad nacional. Y mientras los fanáticos del deporte tachan los días en el calendario, la agenda deportiva de hoy nos trae, al menos, un alivio con un club argentino, River, que juega un amistoso internacional contra Millonarios a las 21:00 horas.
En paralelo, para ir calentando motores futbolísticos completan la grilla los partidos del viejo continente.
SERIE A
8:30: Lecce vs Parma | ESPN / DISNEY + PREMIUM
11:00: Fiorentina vs Milan | ESPN / DISNEY + PREMIUM /DGO
14:00: Hellas Veronva vs Lazio | ESPN / DISNEY + PREMIUM
16:45: Internazionale vs Napoli | ESPN / DGO
LA LIGA
10:00: Rayo Vallecano vs Mallorca | ESPN 2 / DGO
12:15: Levante vs Espanyol | ESPN 2 / DGO
SUPERCOPA DE ITALIA
11:00: Juventus vs Roma | DSPORTS / DGO
AMISTOSO
21:00: River vs Millonarios | DISNEY + / DGO
