La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Tras la lluvia, vuelve el calor y se hará sentir por varios días
En Provincia, carreteras troncales: cuáles son las rutas nacionales que concesionarán para privatizarlas
Caso AFA: citarán a empleados de una quinta en Pilar como testigos por presuntos testaferros
Alerta en la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
"Se prendió fuego todo": tensión y evacuados por el incendio de un ascensor en un edificio de La Plata
Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"
Wanda Nara se separó, Grego Rossello atacó y ella lo mandó al frente: el chat y una propuesta jugada
“Amarre con semen, embarazo y plata”: filtran el chat de More Rial con una bruja desde la cárcel
Tren Roca a La Plata: obras programadas suspendidas por el temporal y el servicio funciona con normalidad
Flor de susto en una casa de La Plata por la presencia de alacranes "bebés"
Un ciclón extratropical azota Uruguay: el mensaje de Yamandú Orsi y lo que dejó el temporal
Incendio forestal en Chubut: cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
“¿Ñoño?”: la respuesta de Carlos “Quico” Villagrán a un nene que desató polémica
Compró una moto 0 km y se la robaron en menos de 24 horas en pleno centro de La Plata
Operativos en La Plata: detuvieron a "la abuela narco" de 70 años
Cuáles son los lugares de La Plata en alerta por cianobacterias
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará
Melconián, duro con el rumbo económico del Gobierno: "No está en condiciones de bajar la inflación a un dígito"
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7
VIDEO. Vacaciones, los platenses en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El DT valora los refuerzos y las renovaciones, confía en la matriz 4-2-3-1 y cree que el equipo llegará bien al debut
Escuchar esta nota
Fernando Zaniratto disfruta de un lugar para el que se preparó toda la vida. Con el gran plus que significa conocer a todos los jugadores y haber logrado que los futbolistas crean en él, Lucho apuesta a la unión del grupo y a un plantel con más calidad que cantidad, con refuerzos bien específicos que llegan para ser titulares como los Nachos.
- ¿Te llevas cosas positivas de esta primera práctica?
- Es la primera práctica de fútbol formal que hacemos. Lástima el tiempo pero la cancha bancó bastante bien. Hay cosas positivas, cosas para corregir. Hay un ritmo al que tenemos que llegar y estamos en camino pero un poquito lejos todavía. Tenemos dos semanas más para trabajar y vamos a llegar bien.
LE PUEDE INTERESAR
¿River no seduce a Maher Carrizo? Por qué se dilata el pase a pesar de la millonaria oferta
- ¿Cuál es la evaluación de esta primera parte de la pretemporada?
- Están trabajando muy bien. Son todos jugadores con los que nos conocemos, tanto los que subieron de Reserva como los que ya estaban. Se logró mantener la base que queríamos y las incorporaciones llegaron en tiempo y forma. Estamos trabajando muy bien.
- Se cerró la llegada de Auzmendi y estás expectante por la llegada de un extremo. ¿Qué crees que falta?
- Las incorporaciones fueron muy buenas así como las renovaciones que necesitábamos. Agustín va a llegar en estos días, probablemente mañana entrene con nosotros. No digo que está cerrado el mercado pero estamos bien. Creo que conformamos un muy buen plantel, equilibrado en todas las líneas. Después veremos si llega alguien más.
- ¿Qué tan importante es tener un jugador como Nacho Fernández, tanto en el vestuario como en el campo?
- Todos los conocemos. Sabemos la inteligencia futbolística que tiene, la jerarquía, la trayectoria. Puede ayudar mucho solo con moverse, con mostrar como se hacen las cosas, no hace falta que hable demasiado. Es una gran incorporación que va a colaborar para que el equipo crezca en todo sentido. Sus ganas de estar, su pertenencia, ayudan mucho a la hora de mostrarle a los jóvenes cuál es el camino.
- ¿Las llegadas de Nacho Fernández y Miramón son el salto de calidad que necesitaba el equipo?
- Necesitábamos pocos refuerzos y que tengan la jerarquía que tienen ellos. Tenemos un buen plantel, terminamos el año muy bien, mostramos que con estos jugadores se puede hacer algo mejor. Por eso llegaron, se va conformando un plantel más rico y más importante. Los que están demostraron que pueden estar bien. Nadie discute la trayectoria de Nacho, la calidad, la jerarquia. Y con Nachito Miramón trataremos de volver a su mejor nivel porque sabemos de su calidad y su técnica.
- ¿Te sorprendió algún jugador?
- Sorpresa no porque los conozco a todos. A algunos los dirijo hace cuatro años, otro hace tres, hace dos. Se lo que me pueden dar. Sí es verdad que dentro de un plantel profesional pueden modificar su manera de jugar pero no tienen que cambiar nada. Los conozco. La adaptación para ellos es mucho más fácil porque ya saben lo que tienen que hacer, no tengo que tener charlas individuales. Saben cuál es la exigencia, lo que pretendo, los movimientos. Por eso es un punto fuerte el conocimiento del plantel y de los chicos, que desde el primer día hacen las cosas que necesito sin explicárselas.
- ¿Es un desafío para vos juntar a Miramón, Nicolás Barros Schelotto y Nacho Fernández sin que el equipo pierda equilibrio?
- Yo creo que puede haber equilibrio con ellos y con otros jugadores. Ninguno tiene el puesto asegurado porque los que venían jugando lo venían haciendo muy bien. El Pata Castro está muy bien y hay otros chicos que empujan desde abajo. Se tendrán que ganar el lugar y si el mediocampo llega a ser ese estará equilibrado porque trabajamos en equipo, porque la parte táctica y la recuperación tiene que ser entre todos más allá de algunas características individuales de los futbolistas, más de recuperación o más de juego. La intención es recuperar en equipo, con orden táctico y eso se va a ver.
- ¿Qué le pedís a Miramón?
- Nos estamos conociendo. Hablamos de la intensidad, de las transiciones, de la parte física. Él tiene que entender lo que pretendo y yo conocerlo para que se sienta cómodo y pueda expresarse de la mejor manera.
- ¿Cómo lo ves a Steimbach y en qué rol?
- El Ruso vino bien. La parte atlética es muy buena. Después puede cubrir dos posiciones de la mejor manera, como marcador de punta por derecha y como volante. Yo quiero más extremos como volantes, él es más volante-lateral pero por diferentes características de los jugadores puede cambiar la forma de jugar con el mismo dibujo.
- ¿La matriz táctica inicial va a ser el 4-2-3-1?
- Sí, es un dibujo que me gusta que después cambiando algunos intérpretes puede modificar la forma. Más allá del dibujo táctico que puede continuar de la misma manera puedo jugar con dos puntas con el mismo dibujo, con distintas alturas. Lo he hecho en Reserva con dos nueves pero jugando con el dibujo 4-2-3-1. Según quién juegue en los extremos puede cambiar un poco la forma y la estrategia de juego. Es un dibujo que a mí me gusta, que se adapta muchísimo con diferentes intérpretes y que vamos aceitando porque es fácil para la interpretación de los jugadores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí