Fernando Zaniratto disfruta de un lugar para el que se preparó toda la vida. Con el gran plus que significa conocer a todos los jugadores y haber logrado que los futbolistas crean en él, Lucho apuesta a la unión del grupo y a un plantel con más calidad que cantidad, con refuerzos bien específicos que llegan para ser titulares como los Nachos.

- ¿Te llevas cosas positivas de esta primera práctica?

- Es la primera práctica de fútbol formal que hacemos. Lástima el tiempo pero la cancha bancó bastante bien. Hay cosas positivas, cosas para corregir. Hay un ritmo al que tenemos que llegar y estamos en camino pero un poquito lejos todavía. Tenemos dos semanas más para trabajar y vamos a llegar bien.

- ¿Cuál es la evaluación de esta primera parte de la pretemporada?

- Están trabajando muy bien. Son todos jugadores con los que nos conocemos, tanto los que subieron de Reserva como los que ya estaban. Se logró mantener la base que queríamos y las incorporaciones llegaron en tiempo y forma. Estamos trabajando muy bien.

- Se cerró la llegada de Auzmendi y estás expectante por la llegada de un extremo. ¿Qué crees que falta?

- Las incorporaciones fueron muy buenas así como las renovaciones que necesitábamos. Agustín va a llegar en estos días, probablemente mañana entrene con nosotros. No digo que está cerrado el mercado pero estamos bien. Creo que conformamos un muy buen plantel, equilibrado en todas las líneas. Después veremos si llega alguien más.

- ¿Qué tan importante es tener un jugador como Nacho Fernández, tanto en el vestuario como en el campo?

- Todos los conocemos. Sabemos la inteligencia futbolística que tiene, la jerarquía, la trayectoria. Puede ayudar mucho solo con moverse, con mostrar como se hacen las cosas, no hace falta que hable demasiado. Es una gran incorporación que va a colaborar para que el equipo crezca en todo sentido. Sus ganas de estar, su pertenencia, ayudan mucho a la hora de mostrarle a los jóvenes cuál es el camino.

- ¿Las llegadas de Nacho Fernández y Miramón son el salto de calidad que necesitaba el equipo?

- Necesitábamos pocos refuerzos y que tengan la jerarquía que tienen ellos. Tenemos un buen plantel, terminamos el año muy bien, mostramos que con estos jugadores se puede hacer algo mejor. Por eso llegaron, se va conformando un plantel más rico y más importante. Los que están demostraron que pueden estar bien. Nadie discute la trayectoria de Nacho, la calidad, la jerarquia. Y con Nachito Miramón trataremos de volver a su mejor nivel porque sabemos de su calidad y su técnica.

- ¿Te sorprendió algún jugador?

- Sorpresa no porque los conozco a todos. A algunos los dirijo hace cuatro años, otro hace tres, hace dos. Se lo que me pueden dar. Sí es verdad que dentro de un plantel profesional pueden modificar su manera de jugar pero no tienen que cambiar nada. Los conozco. La adaptación para ellos es mucho más fácil porque ya saben lo que tienen que hacer, no tengo que tener charlas individuales. Saben cuál es la exigencia, lo que pretendo, los movimientos. Por eso es un punto fuerte el conocimiento del plantel y de los chicos, que desde el primer día hacen las cosas que necesito sin explicárselas.

- ¿Es un desafío para vos juntar a Miramón, Nicolás Barros Schelotto y Nacho Fernández sin que el equipo pierda equilibrio?

- Yo creo que puede haber equilibrio con ellos y con otros jugadores. Ninguno tiene el puesto asegurado porque los que venían jugando lo venían haciendo muy bien. El Pata Castro está muy bien y hay otros chicos que empujan desde abajo. Se tendrán que ganar el lugar y si el mediocampo llega a ser ese estará equilibrado porque trabajamos en equipo, porque la parte táctica y la recuperación tiene que ser entre todos más allá de algunas características individuales de los futbolistas, más de recuperación o más de juego. La intención es recuperar en equipo, con orden táctico y eso se va a ver.

- ¿Qué le pedís a Miramón?

- Nos estamos conociendo. Hablamos de la intensidad, de las transiciones, de la parte física. Él tiene que entender lo que pretendo y yo conocerlo para que se sienta cómodo y pueda expresarse de la mejor manera.

- ¿Cómo lo ves a Steimbach y en qué rol?

- El Ruso vino bien. La parte atlética es muy buena. Después puede cubrir dos posiciones de la mejor manera, como marcador de punta por derecha y como volante. Yo quiero más extremos como volantes, él es más volante-lateral pero por diferentes características de los jugadores puede cambiar la forma de jugar con el mismo dibujo.

- ¿La matriz táctica inicial va a ser el 4-2-3-1?

- Sí, es un dibujo que me gusta que después cambiando algunos intérpretes puede modificar la forma. Más allá del dibujo táctico que puede continuar de la misma manera puedo jugar con dos puntas con el mismo dibujo, con distintas alturas. Lo he hecho en Reserva con dos nueves pero jugando con el dibujo 4-2-3-1. Según quién juegue en los extremos puede cambiar un poco la forma y la estrategia de juego. Es un dibujo que a mí me gusta, que se adapta muchísimo con diferentes intérpretes y que vamos aceitando porque es fácil para la interpretación de los jugadores.