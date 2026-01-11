Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robaruedas"

VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robaruedas"
11 de Enero de 2026 | 16:17

Escuchar esta nota

El flagelo de los motochorros en La Plata arrancó el 2026 sin frenos. Ya no importa la hora ni el lugar: el delito avanza a plena luz del día y en zonas céntricas, ante la mirada de vecinos que, muchas veces, solo pueden registrar lo ocurrido con sus celulares.

Un ejemplo claro se vivió este domingo en pleno centro de la ciudad. Dos delincuentes en moto protagonizaron un audaz robo de un neumático en la esquina de 2 entre 57 y 58, a apenas una cuadra del estadio UNO del Club Estudiantes. La escena ocurrió en segundos y quedó registrada por un vecino que filmó todo desde el balcón de su departamento. El video acompaña esta nota.

La modalidad ya no se limita a arrebatos o robos al paso. En este caso, los motochorros también actuaron como “robaruedas”: llegaron en moto, desmontaron el neumático y escaparon sin ser interceptados, demostrando organización, impunidad y total ausencia de control.

La reiteración de hechos similares en distintos puntos de La Plata expone una realidad cada vez más preocupante. El comienzo del 2026 encontró a los vecinos en alerta permanente, con delitos que se multiplican y se diversifican, mientras crece la sensación de inseguridad en calles que hasta hace poco parecían ajenas a este tipo de hechos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026

La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV

Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
Últimas noticias de Policiales

Acribillaron a un peluquero argentino en un tiroteo en un bar de Tulum

Otro caso de peleas y agresión grupal en la Costa: hay tres detenidos en Pinamar

Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata

FOTOS Y VIDEOS. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Espectáculos
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha
Información General
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
“Colorado el 21”: el Casino Central inauguró la temporada en Mar del Plata
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
De la primera imagen a la inteligencia artificial imagen
La Ciudad
Alerta en La Plata y la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Todo listo para el Bon Odori 2026: música, danza y sorteos
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Deportes
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla