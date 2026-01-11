VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robaruedas"

La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
El flagelo de los motochorros en La Plata arrancó el 2026 sin frenos. Ya no importa la hora ni el lugar: el delito avanza a plena luz del día y en zonas céntricas, ante la mirada de vecinos que, muchas veces, solo pueden registrar lo ocurrido con sus celulares.
Un ejemplo claro se vivió este domingo en pleno centro de la ciudad. Dos delincuentes en moto protagonizaron un audaz robo de un neumático en la esquina de 2 entre 57 y 58, a apenas una cuadra del estadio UNO del Club Estudiantes. La escena ocurrió en segundos y quedó registrada por un vecino que filmó todo desde el balcón de su departamento. El video acompaña esta nota.
La modalidad ya no se limita a arrebatos o robos al paso. En este caso, los motochorros también actuaron como “robaruedas”: llegaron en moto, desmontaron el neumático y escaparon sin ser interceptados, demostrando organización, impunidad y total ausencia de control.
La reiteración de hechos similares en distintos puntos de La Plata expone una realidad cada vez más preocupante. El comienzo del 2026 encontró a los vecinos en alerta permanente, con delitos que se multiplican y se diversifican, mientras crece la sensación de inseguridad en calles que hasta hace poco parecían ajenas a este tipo de hechos.
