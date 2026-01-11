El piloto argentino Franco Colapinto, que se prepara para afrontar su tercera temporada en la Fórmula 1 con el equipo francés Alpine, fue protagonista en los últimos días no por una pista de carrera, sino por un video que se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes lo muestran corriendo por una ruta uruguaya bajo una lluvia intensa, sin remera y con un físico renovado que sorprendió a muchos seguidores. El material audiovisual fue registrado desde una camioneta por su entrenador y amigo, Lucas Benamo, y rápidamente se viralizó entre aficionados al automovilismo y usuarios de plataformas como X.

Más allá del clima adverso, lo que llamó la atención fue el notorio cambio físico del piloto de 22 años, evidenciando un aumento de masa muscular en el tren superior que refleja la exigencia de su preparación para la próxima temporada.

Colapinto se encontraba en Argentina aprovechando sus últimos días de descanso antes de regresar a Europa, donde continuará con los trabajos de puesta a punto junto a su equipo en la sede de Alpine en Enstone, Inglaterra. Allí se integrará a las prácticas y tests previos al inicio formal del calendario, que arrancará en marzo con el Gran Premio de Australia.

El pilarense también compartió recientemente contenido en sus redes sociales sobre su estadía en Uruguay antes de volver a la actividad profesional, mostrando un equilibrio entre la preparación física y los momentos de descanso en familia.

Con la temporada 2026 pisando fuerte, Colapinto continúa consolidando su imagen dentro de la categoría y preparándose para dar batalla en la máxima categoría del automovilismo mundial.

VIDEO: ASÍ ENTRENA COLAPINTO