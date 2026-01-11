Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez

El artista, de 34 años, era uno de los más exitosos de su país. 

Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
11 de Enero de 2026 | 14:34

El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los más convocantes de su país, murió este sábado al precipitarse a tierra el avión en el que viajaba junto a otras cinco personas en el departamento de Boyacá.

El ministerio de Transporte de Colombia informó que la avioneta de placas N325FA tenía como destino la ciudad de Medellín y cayó entre los municipios de Paipa y Duitama.

"El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate SAR, Aerocivil de Bogotá notificó la activación de la señal de localizacióm de emergencia (ELT) en el sector del evento", señaló en un comunicado, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo aseguró que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya activó el protocolo de investigación para determinar las causas del accidente de la avioneta con seis personas a bordo.

Yeison Jiménez, de 34 años, era uno de los artistas colombianos más reconocidos del país, y según medios locales viajaba hacia Medellín para desde ahí trasladarse al municipio de Marinilla en donde ofrecería un concierto.

Por otra parte, el intérprete había compartido recientemente en el programa ‘Se dice de mí’ que había tenido tres sueños premonitorios sobre un accidente fatal. Relató que en sus visiones advertía al piloto sobre fallos mecánicos y este le contestaba: “Menos mal me dijo, hubo una falla que ya solucioné, súbase”. Tras soñar finalmente con el desenlace trágico, reconoció: “Dios me dio tres señales y no las entendí”.

LE PUEDE INTERESAR

Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

“Empieza con D, siete letras” volvió a la cartelera y con una distinción

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV

Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense

La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
Últimas noticias de Espectáculos

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos

VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Deportes
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello
Policiales
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
FOTOS Y VIDEOS. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
La Ciudad
Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Todo listo para el Bon Odori 2026: música, danza y sorteos
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero
Información General
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
De la primera imagen a la inteligencia artificial imagen
Incendios en Chubut: tras el corte de ruta 40, rehabilitaron el tránsito entre Epuyén y El Hoyo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla