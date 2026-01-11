Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez

La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
El artista, de 34 años, era uno de los más exitosos de su país.
El cantante colombiano Yeison Jiménez, uno de los más convocantes de su país, murió este sábado al precipitarse a tierra el avión en el que viajaba junto a otras cinco personas en el departamento de Boyacá.
El ministerio de Transporte de Colombia informó que la avioneta de placas N325FA tenía como destino la ciudad de Medellín y cayó entre los municipios de Paipa y Duitama.
"El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate SAR, Aerocivil de Bogotá notificó la activación de la señal de localizacióm de emergencia (ELT) en el sector del evento", señaló en un comunicado, al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas.
Asimismo aseguró que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes ya activó el protocolo de investigación para determinar las causas del accidente de la avioneta con seis personas a bordo.
Yeison Jiménez, de 34 años, era uno de los artistas colombianos más reconocidos del país, y según medios locales viajaba hacia Medellín para desde ahí trasladarse al municipio de Marinilla en donde ofrecería un concierto.
Por otra parte, el intérprete había compartido recientemente en el programa ‘Se dice de mí’ que había tenido tres sueños premonitorios sobre un accidente fatal. Relató que en sus visiones advertía al piloto sobre fallos mecánicos y este le contestaba: “Menos mal me dijo, hubo una falla que ya solucioné, súbase”. Tras soñar finalmente con el desenlace trágico, reconoció: “Dios me dio tres señales y no las entendí”.
