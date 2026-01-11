La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

11 de Enero de 2026 | 07:38

HOY

MÚSICA

Matías Fourcade grupo.- A las 19 en Meridiano V, 17 y 71, a la gorra.

Zaidman + Lucietti + Rod.- A las 20 en La Bicicletería, 40 esquina 117, versiones de Trial X, Electro Funky Jazz y más.

Paul Dourge Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.

La clandestina: milonga.- A las 21 en el Círculo francés, 14 entre 57 y 58.

Luna Sachera.- A las 18 en Paseo de Compras de Meridiano V, 71 y 18.

EVENTOS

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Con Samba No Pe con Gimena Juri; Mura Los Remolinos; San Andrés; Te la hago corta; y Pablo Cuomo Jr.

Bon Odori.- Desde las 17 en la Escuela Japonesa, 186 y 482, Colonia Urquiza.