VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robaruedas"
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
Alerta en La Plata y la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
Otro caso de peleas y agresión grupal en la Costa: hay tres detenidos en Pinamar
Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
$500 mil de multa: ¿En qué rutas del país está prohibido tomar mate “al volante”?
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
VIDEO.- Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
Acribillaron a un peluquero argentino en un tiroteo en un bar de Tulum
Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Reforma Laboral: la discusión será sobre los ingresos de los sindicatos
La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
VIDEO.- Un despliegue de 15 cuadras en tres minutos: el traslado que le salvó la vida a una bebé en La Plata
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento
Verano sobre ruedas en La Plata: las salidas en bici no descansan
MÚSICA
Matías Fourcade grupo.- A las 19 en Meridiano V, 17 y 71, a la gorra.
Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet
Mickey Rourke: la caída en desgracia de un gigante de Hollywood
Zaidman + Lucietti + Rod.- A las 20 en La Bicicletería, 40 esquina 117, versiones de Trial X, Electro Funky Jazz y más.
Paul Dourge Trío.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 Nº 52, City Bell.
La clandestina: milonga.- A las 21 en el Círculo francés, 14 entre 57 y 58.
Luna Sachera.- A las 18 en Paseo de Compras de Meridiano V, 71 y 18.
EVENTOS
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Con Samba No Pe con Gimena Juri; Mura Los Remolinos; San Andrés; Te la hago corta; y Pablo Cuomo Jr.
Bon Odori.- Desde las 17 en la Escuela Japonesa, 186 y 482, Colonia Urquiza.
