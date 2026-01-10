Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco

VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
“Siempre la misma historia”, otro reclamo por un corte de luz en la Región
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
SUERTE NUMERICA: 55-10-87. Hay un buen eco ante pedidos o gestiones iniciadas recientemente. Deberá superar una pequeña crisis sentimental provocada por los celos. No abuse de comidas muy condimentadas.
SUERTE NUMERICA: 22-69-55. Todo marcha bien en cuestiones de trabajo. En amor, peleas y discusiones. Alerta a las eventualidades. Intolerancia familiar. Problemitas con amistades. Sepa controlar sus gastos.
SUERTE NUMERICA: 04-96-38. Mucho cuidado con las promesas no cumplidas, especialmente en dinero. Día ideal para armonía familiar. Su contrato de trabajo merece una revisión. Alegría por noticias de amigos que están de viaje.
SUERTE NUMERICA: 24-40-27. Jornada favorable para las realizaciones rápidas. Hay un mayor acercamiento entre cónyuges. Entrevistas importantes con superiores. Elogios por una tarea bien desempeñada.
SUERTE NUMERICA: 56-02-17. Si forma parte de una sociedad insista para que estudie muy bien un presupuesto. No olvide que de usted depende en gran parte su felicidad. Un regalo. Un amigo solicita ayuda.
SUERTE NUMERICA: 22-11-74. Su situación económica está a punto de mejorar y esto le dará tranquilidad a su familia. En el amor hay intuición y romanticismo. Saque partido a una buena oportunidad financiera.
SUERTE NUMERICA: 09-44-91. Excelente idea para una nueva organización que le valdrá las felicitaciones de superiores. Sepa controlar sus relaciones amorosas. Posibilidad de un lindo viaje. Lucimiento en actividad profesional.
SUERTE NUMERICA: 30-98-77. Habrá proposiciones para iniciar una nueva actividad que le permitirá un mayor respaldo económico. Evite preocupaciones en el plano sentimental, ya que no hay motivos valederos.
SUERTE NUMERICA: 11-07-61. Un cambio de actitud en jefes y superiores, le permitirá compensaciones inesperadas. Momento propicio para iniciar un acercamiento amoroso. Cuide sus bronquios y limite el cigarrillo.
SUERTE NUMERICA: 16-88-19. Aumentará su responsabilidad por recargos en las labores habituales. Hay posibilidad de un golpe de fortuna debido al azar. Deberá utilizar sus reservas de comprensión para superar una crisis.
SUERTE NUMERICA: 66-49-12. Inicia un ciclo en que encontrará solución a problemas monetarios que le preocupan. Con paciencia y comprensión podrá solucionar una difícil situación sentimental. Evite enfriamientos.
SUERTE NUMERICA: 46-92-60. No se exceda al aceptar trabajos ya que las obligaciones pueden superar su capacidad de cumplimiento. Hay una reconciliación feliz gracias a la intervención de una persona cercana.
