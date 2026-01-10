Troglio, tras denunciar estafa inmobiliaria: "Mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida"

Siguen las repercusiones por la presunta estafa que sufrió Predro Troglio, el ex técnico de Gimnasia y actual de Banfield, a manos de la inmobiliaria ABES Desarrolladora de Negocios SRL que opera en La Plata y que acumula varias denuncias que llevaron a una investigación por "estafa y administración fraudulenta".

Mientras encabeza la pretemporada de Banfield proyectando el 2026, Pedro Troglio atraviesa un complejo presente personal tras denunciar públicamente haber sido estafado. El actual entrenador del Taladro reveló que fue víctima de una maniobra irregular por parte de una desarrolladora platense, donde invirtió importantes sumas de dinero en proyectos de pozo que quedaron paralizados. Según el DT, hoy reina la incertidumbre absoluta sobre el destino de su capital.

🗣️ LA PALABRA DE PEDRO TROGLIO TRAS SER ESTAFADO EN UN PROYECTO INMOBILIARIO



💬 "Hay gente que perdió los ahorros de su vida"

💬 "Son encantadores de serpientes"

💬 "Empezaron a construir y frenaron la obra"#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/5FYXftiY0P — América TV (@AmericaTV) January 8, 2026

En una entrevista concedida a América TV, Troglio rompió el silencio para exponer el accionar de la constructora ABES, una firma de renombre en la capital bonaerense. El técnico detalló que la empresa incumplió la entrega de los departamentos y que, tras haber pagado las unidades por adelantado, la firma dejó de abonar hace meses la renta mensual que servía como compensación hasta la finalización de las obras. "Nos topamos con la realidad de que no pueden avanzar con proyectos que ya están totalmente saldados", sentenció con indignación.

El origen del conflicto se remonta a un encuentro social informal. Troglio relató que la confianza nació en un asado compartido con conocidos, donde los responsables de la constructora le proyectaron una solvencia que resultó ser ficticia. La situación se agravó cuando el proyecto fue transferido a una nueva administración que, según el DT, se desliga de las inversiones previas. "Yo tengo la posibilidad de seguir adelante, pero mi dolor es por aquellos que entregaron los ahorros de toda una vida y hoy se quedan sin nada", manifestó con preocupación por el resto de los afectados.

El alcance del escándalo es masivo, estimándose unos 160 damnificados en total. El conflicto estalló definitivamente a finales de 2025, cuando Abes Desarrolladora de Negocios cambió de directiva en un presunto intento por eludir la quiebra. Ante la paralización total de las construcciones en diversos puntos de La Plata, las presentaciones judiciales contra los responsables de la firma comenzaron a acumularse en los tribunales locales.

Ante este escenario, Troglio y su esposa iniciaron acciones legales directas contra Diego Lacki y Macarena Núñez, quienes figuran como administradores. En su demanda, el entrenador explica que los ahorros de su familia fueron destinados a distintos fideicomisos bajo promesas de seguridad financiera y entrega inmediata, compromisos que la empresa terminó ignorando por completo.

Los detalles de la denuncia exponen cifras impactantes. El vínculo comenzó en 2024 a través del fideicomiso ABES Dezzeo, donde Troglio adquirió un departamento por un valor de 64 mil dólares. El acuerdo incluía una renta mensual compensatoria que, tras varios meses de irregularidades y reclamos constantes, finalmente cesó de forma definitiva.

Sin embargo, el perjuicio no terminó allí. El DT y su mujer realizaron un segundo desembolso por 93 mil dólares. Dado que en aquel momento Troglio trabajaba en Honduras, el dinero fue transferido a una cuenta en Estados Unidos por pedido expreso de Lacki. La querella no solo exige el reintegro de los fondos, sino que lanza una acusación grave: sospechan que el capital fue desviado directamente a cuentas personales de los administradores en el extranjero.

Actualmente, el proceso judicial gana volumen con el correr de los días. Debido a la multiplicidad de víctimas que se presentan en diferentes fiscalías, la justicia analiza unificar todas las denuncias en una megacausa por estafa. Mientras la investigación avanza, Troglio lidera un reclamo colectivo que busca recuperar el patrimonio de numerosas familias platenses.