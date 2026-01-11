Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata

Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
11 de Enero de 2026 | 11:26

Escuchar esta nota

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en el centro de La Plata, acusados de integrar una banda dedicada al robo de ruedas, tras un operativo cerrojo y una breve persecución policial.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta, en la zona de calle 45 entre 10 y 11, luego de varias denuncias recibidas a través del 911 que alertaban sobre este tipo de delitos reiterados en el sector.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos se movilizaban en un automóvil Renault Clio, que fue interceptado tras ser detectado circulando en actitud sospechosa. Al advertir la presencia policial, intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados a las pocas cuadras.

Durante la requisa del vehículo, los efectivos secuestraron dos ruedas de auxilio completas, además de una gran cantidad de herramientas utilizadas para la sustracción de neumáticos, entre ellas una tijera de corte, una llave cruz, elementos de fabricación casera, varillas de hierro, tornillos de seguridad y un compresor. También se constató que el rodado tenía la chapa patente adulterada, por lo que se sumó la infracción correspondiente.

Los aprehendidos serían investigados por otros hechos de similares características ocurridos recientemente en distintos puntos de la ciudad. Pese a no lograrse ubicar a la víctima en el momento del procedimiento, se labraron las actuaciones de rigor.

Interviene en la causa la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso notificar a los imputados de la formación de la causa por tentativa de robo bajo la modalidad roba ruedas e infracción al artículo 289 del Código Penal, otorgándoles la libertad en el marco del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Multimedia

