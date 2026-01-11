Se realiza el Bon Odori: música, danza y sorteos

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
La XXV edición del Bon Odori se realizará hoy en el predio de Colonia Urquiza, ubicado en las calles 186 y 482. La apertura del tradicional festival japonés, que había sido suspendida ayer debido a las condiciones climáticas, está prevista para las 17.
Desde la organización informaron que las entradas anticipadas mantienen su validez. Sin embargo, aquellas personas que no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del 100 % del valor abonado.
Para gestionar el reintegro, los interesados deberán comunicarse vía WhatsApp al +54 9 11 2527-1805, enviando sus datos personales. El trámite se realizará a la mayor brevedad posible.
Según el cronograma, los asistentes podrán disfrutar de la feria, shows musicales y demostraciones de danza y judo, además de la presentación de la banda sinfónica de la Prefectura Naval.
También se realizará el sorteo de importantes premios, entre ellos un viaje a Japón y un Smart TV.
