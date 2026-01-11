Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Variante "Clado K": advierten un aumento "nunca visto" de gripe H3N2

Variante "Clado K": advierten un aumento “nunca visto” de gripe H3N2
11 de Enero de 2026 | 19:28

Escuchar esta nota

El médico y magíster en Administración de Servicios de Salud Oscar Atienza trazó un panorama alarmante sobre la situación sanitaria actual al señalar que existe un aumento exponencial de casos de gripe H3N2 en el hemisferio norte, impulsado por una nueva variante llamada “Clado K” que resulta mucho más contagiosa.

En una entrevista radial, advirtió que cuando un virus de este tipo golpea con tal intensidad, los organismos de salud “flaquean” y comienzan a saturarse.

“La H3N2 está incluida en la carta de vacunación; con vacunarse alcanza para cuidarse”, subrayó el docente universitario, quien estimó que en Argentina esta gripe “va a golpear en mayo” por el inicio de la estación fría.

La crisis de vacunación y el avance antivacuna

Atienza fue categórico al vincular el resurgimiento de enfermedades que estaban erradicadas con el avance de grupos que desalientan la inmunización.

“La campaña de no vacunación la llevan adelante los antivacunas”, denunció, señalando que estos movimientos han progresado basándose en noticias falsas.

Asimismo, informó que “la mitad de los niños no están vacunados para la papera” y que las tasas de cobertura para la triple viral y bacteriana han caído por debajo del 60% en varias regiones.

Advirtió que ya se registran muertes por tos convulsa y que el sarampión ha vuelto a circular en el país.

“Hay que recuperar la tasa de vacunación” de manera urgente, sentenció.

Desmantelamiento de programas y exceso de mortalidad

El médico también se refirió a la situación estructural del sistema de salud argentino, asegurando que “este año va a ser un poco peor” debido a lo que calificó como una “mala gestión” y la falta de acceso a medicamentos.

Atienza denunció el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, destacando que “el 95% de los chicos se salvan” gracias a esta iniciativa que hoy carece de personal suficiente.

Además, señaló que cada año nacen 8.000 bebés con estos problemas y que la falta de intervención estatal engrosará las listas de mortalidad infantil.

Alertó sobre una tasa de exceso de muerte del 11% en personas mayores de 65 años en Córdoba, cifra superior a la registrada durante la pandemia, vinculada a la imposibilidad de comprar remedios.

Finalmente, el especialista recomendó que quienes viajen al exterior

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

