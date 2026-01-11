Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio

Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
11 de Enero de 2026 | 10:53

Escuchar esta nota

Vecinos de la localidad platense de Ringuelet atraviesan momentos de bronca y preocupación al permanecer sin suministro eléctrico desde hace más de 48 horas, sin respuestas concretas por parte de la empresa prestataria.

La zona afectada corresponde al sector de calle 12 entre 512 y 513, donde varias viviendas continúan a oscuras desde hace dos días, lo que genera serias complicaciones en la vida cotidiana, especialmente en medio de las altas temperaturas.

Hicimos el reclamo pero no tenemos respuesta todavía. Hoy es el cumpleaños de mi hijo y me complicó el día totalmente”, expresó con enojo uno de los vecinos afectados, quien remarcó la falta de información y soluciones ante la prolongada interrupción del servicio.

Según relataron los frentistas, los reiterados llamados y reclamos no obtuvieron hasta el momento una solución concreta, mientras que el malestar crece por la imposibilidad de conservar alimentos, utilizar electrodomésticos y desarrollar actividades básicas en los hogares.

Los vecinos esperan una pronta intervención para restablecer el suministro eléctrico y no descartan nuevas protestas si la situación persiste en las próximas horas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados

La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV

Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
Últimas noticias de La Ciudad

Todo listo para el Bon Odori 2026: música, danza y sorteos

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero

Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Policiales
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
FOTOS Y VIDEOS. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
Información General
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
De la primera imagen a la inteligencia artificial imagen
Incendios en Chubut: tras el corte de ruta 40, rehabilitaron el tránsito entre Epuyén y El Hoyo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Deportes
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello
River, ante Millonarios, en el primer amistoso del año
Espectáculos
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet
Mickey Rourke: la caída en desgracia de un gigante de Hollywood

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla