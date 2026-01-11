Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio

Vecinos de la localidad platense de Ringuelet atraviesan momentos de bronca y preocupación al permanecer sin suministro eléctrico desde hace más de 48 horas, sin respuestas concretas por parte de la empresa prestataria.

La zona afectada corresponde al sector de calle 12 entre 512 y 513, donde varias viviendas continúan a oscuras desde hace dos días, lo que genera serias complicaciones en la vida cotidiana, especialmente en medio de las altas temperaturas.

“Hicimos el reclamo pero no tenemos respuesta todavía. Hoy es el cumpleaños de mi hijo y me complicó el día totalmente”, expresó con enojo uno de los vecinos afectados, quien remarcó la falta de información y soluciones ante la prolongada interrupción del servicio.

Según relataron los frentistas, los reiterados llamados y reclamos no obtuvieron hasta el momento una solución concreta, mientras que el malestar crece por la imposibilidad de conservar alimentos, utilizar electrodomésticos y desarrollar actividades básicas en los hogares.

Los vecinos esperan una pronta intervención para restablecer el suministro eléctrico y no descartan nuevas protestas si la situación persiste en las próximas horas.