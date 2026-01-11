El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
VIDEO. Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Crisis en varias comunas: sueldos desdoblados y ajuste a funcionarios
“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Vecinos de la localidad platense de Ringuelet atraviesan momentos de bronca y preocupación al permanecer sin suministro eléctrico desde hace más de 48 horas, sin respuestas concretas por parte de la empresa prestataria.
La zona afectada corresponde al sector de calle 12 entre 512 y 513, donde varias viviendas continúan a oscuras desde hace dos días, lo que genera serias complicaciones en la vida cotidiana, especialmente en medio de las altas temperaturas.
“Hicimos el reclamo pero no tenemos respuesta todavía. Hoy es el cumpleaños de mi hijo y me complicó el día totalmente”, expresó con enojo uno de los vecinos afectados, quien remarcó la falta de información y soluciones ante la prolongada interrupción del servicio.
Según relataron los frentistas, los reiterados llamados y reclamos no obtuvieron hasta el momento una solución concreta, mientras que el malestar crece por la imposibilidad de conservar alimentos, utilizar electrodomésticos y desarrollar actividades básicas en los hogares.
Los vecinos esperan una pronta intervención para restablecer el suministro eléctrico y no descartan nuevas protestas si la situación persiste en las próximas horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí