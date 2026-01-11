Grave accidente en Ensenada: un joven sufrió múltiples fracturas y pelea por su vida

VIDEO.- Otra modalidad que azota en La Plata: motochorros que también son "robarruedas"
Un violento accidente de tránsito se registró en las últimas horas en Ensenada y dejó como saldo dos personas gravemente heridas. El choque ocurrió en la intersección de las calles Garay y Bossinga e involucró a un automóvil Chevrolet Spin y una motocicleta.
El conductor de la moto, un joven de 22 años, fue trasladado inconsciente en ambulancia al Hospital Cestino de Ensenada. Según se informó posteriormente, el motociclista permanece internado en terapia intensiva, con lesiones de extrema gravedad.
De acuerdo al parte médico, presenta fractura de fémur en tres partes, fractura de clavícula y homóplato derecho, además de un traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave. Su estado es delicado y continúa bajo estricta observación médica.
Como consecuencia del impacto, la mujer que viajaba como acompañante en la moto sufrió una fractura expuesta de rodilla derecha, por lo que debió ser asistida de urgencia por personal médico.
