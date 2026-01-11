Otro caso de peleas y agresión grupal en la Costa Atlántica: hay tres detenidos en Pinamar

Alerta en La Plata y la Región por el “barigüí”, la mosca que muerde y se alimenta de sangre
Un violento episodio se registró en la madrugada del sábado, en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, donde tres jóvenes fueron aprehendidos tras protagonizar una agresión grupal contra otros tres jóvenes, quienes sufrieron lesiones de carácter leve.
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió en la zona de Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, y motivó la intervención inmediata de personal policial luego de un llamado al sistema de emergencias 911.
Intervención policial y operativo
Al arribar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), que se encontraba afectado al Operativo De Sol a sol 2026, lograron reducir y aprehender a tres de los involucrados, quienes habrían participado activamente en la agresión.
Según se informó, los aprehendidos integraban un grupo numeroso de jóvenes, quienes increparon y atacaron a golpes a las víctimas en plena vía pública, provocándoles hematomas y contusiones.
Las personas agredidas, todas mayores de edad, recibieron asistencia médica, constatándose que las lesiones sufridas eran leves, sin riesgo para su salud.
La causa fue caratulada como “Lesiones Leves” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 5 de Pinamar, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que uno de los aprehendidos es menor de edad.
El fiscal interviniente avaló el accionar policial y dispuso la adopción de los recaudos legales correspondientes, tanto para los imputados mayores como para el menor involucrado, conforme a la normativa vigente.
El episodio se dio en el marco del refuerzo de seguridad dispuesto durante la temporada de verano, con presencia permanente de fuerzas especiales en zonas de alta circulación nocturna, como parte de los dispositivos de prevención implementados en el distrito de Pinamar.
