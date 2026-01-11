Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos

La diva abrió la temporada desde el Hotel Costa Galana y dejó de lado los vestidos clásicos para apostar por un conjunto moderno con brillos que no pasó desapercibido

Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
11 de Enero de 2026 | 10:23

Escuchar esta nota

La emblemática conductora Mirtha Legrand volvió a encender la pantalla con el comienzo de la temporada de verano desde Mar del Plata, desde un escenario clásico para su programa: el Hotel Costa Galana. A sus 98 años, la diva ratificó una vez más su vigencia televisiva y su estilo inconfundible, pero esta vez con una elección de vestuario poco habitual para ella.

La producción de "La Noche de Mirtha" reunió en la mesa a figuras destacadas de la música nacional. Entre los invitados estuvieron Lucía y Joaquín Galán, el dúo Pimpinela; junto a Soledad Pastorutti y su hermana Natalia, quienes emocionaron al público con interpretaciones en vivo.

Pero, sin dudas, uno de los puntos más comentados de la noche fue el outfit de La Chiqui. Lejos de sus clásicos vestidos largos, Mirtha apostó por un conjunto compuesto por un pantalón y una blusa con brillos, una elección moderna y elegante que llamó la atención de la audiencia y de la prensa especializada.

La propia conductora explicó en pantalla que el conjunto estaba confeccionado en crepé con mini paillettes dorados, firmado por el diseñador Gerónimo de la Iglesia, con producción local marplatense. Orgullosa de su elección, describió su atuendo como “divino” y destacó cómo se adaptaba a la ocasión.

La jornada marcó no solo el retorno del clásico ciclo a la costa atlántica, sino también la demostración de que, aún después de décadas frente a las cámaras, Mirtha continúa renovándose y celebrando la moda a su manera, marcando tendencia temporada tras temporada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

“Empieza con D, siete letras” volvió a la cartelera y con una distinción

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados

La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV

Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
Últimas noticias de Espectáculos

VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet

Mickey Rourke: la caída en desgracia de un gigante de Hollywood
Deportes
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello
River, ante Millonarios, en el primer amistoso del año
Información General
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
De la primera imagen a la inteligencia artificial imagen
Incendios en Chubut: tras el corte de ruta 40, rehabilitaron el tránsito entre Epuyén y El Hoyo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Policiales
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
FOTOS Y VIDEOS. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
La Ciudad
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Todo listo para el Bon Odori 2026: música, danza y sorteos
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero
Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla