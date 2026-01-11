Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos

La emblemática conductora Mirtha Legrand volvió a encender la pantalla con el comienzo de la temporada de verano desde Mar del Plata, desde un escenario clásico para su programa: el Hotel Costa Galana. A sus 98 años, la diva ratificó una vez más su vigencia televisiva y su estilo inconfundible, pero esta vez con una elección de vestuario poco habitual para ella.

La producción de "La Noche de Mirtha" reunió en la mesa a figuras destacadas de la música nacional. Entre los invitados estuvieron Lucía y Joaquín Galán, el dúo Pimpinela; junto a Soledad Pastorutti y su hermana Natalia, quienes emocionaron al público con interpretaciones en vivo.

Pero, sin dudas, uno de los puntos más comentados de la noche fue el outfit de La Chiqui. Lejos de sus clásicos vestidos largos, Mirtha apostó por un conjunto compuesto por un pantalón y una blusa con brillos, una elección moderna y elegante que llamó la atención de la audiencia y de la prensa especializada.

La propia conductora explicó en pantalla que el conjunto estaba confeccionado en crepé con mini paillettes dorados, firmado por el diseñador Gerónimo de la Iglesia, con producción local marplatense. Orgullosa de su elección, describió su atuendo como “divino” y destacó cómo se adaptaba a la ocasión.

La jornada marcó no solo el retorno del clásico ciclo a la costa atlántica, sino también la demostración de que, aún después de décadas frente a las cámaras, Mirtha continúa renovándose y celebrando la moda a su manera, marcando tendencia temporada tras temporada.