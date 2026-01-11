Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
VIDEO. Desde el aire | Helicópteros platenses combaten el fuego en la Patagonia
El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera
Eutanasia: el derecho a decidir el final y un debate con antecedente platense
La otra cara de los medicamentos: cómo los medicamentos influyen en la vida sexual
Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Detuvieron a dos sospechosos por robos de ruedas en pleno centro de La Plata
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
VIDEO. Bajo la lluvia y sin excusas: el intenso entrenamiento de Franco Colapinto que se volvió viral
Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido
La tasa vial reaviva el reclamo por caminos rurales y suma protestas
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
La agenda deportiva del domingo con presencia nacional: partidos, horarios y TV
Vecinos de Ringuelet llevan 48 horas sin luz y crece el malestar en el barrio
Mirtha Legrand inauguró la temporada veraniega desde Mar del Plata con un look que sorprendió a todos
Ocurrencias: los uruguayos vuelven a la carga para poder quedarse con Gardel
¡Habemus Papam! León XIV estaría considerando visitar Argentina
VIDEO. Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha
Acuerdo UE-Mercosur: la trama para lograr el aval del Congreso
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que circularon en las últimas horas y que aseguraban una supuesta separación de Ian Lucas. Cansada de los trascendidos, la modelo aclaró públicamente cuál fue —y cuál no— su vínculo con el influencer.
El revuelo se generó a partir de versiones que indicaban que ambos habrían terminado una relación amorosa. Sin embargo, la ex de Martín Demichelis fue tajante al aclarar que entre ellos nunca existió un noviazgo formal y que todo se trató de un “shippeo” impulsado por los fanáticos.
La reacción de Anderson se dio luego de encontrarse con una publicación de Instagram del medio PrimiciasYa que hablaba de la presunta ruptura. “¡Ah! Nos separamos de un shippeo”, escribió la modelo en los comentarios, dejando en claro que la relación solo existió en la imaginación de los seguidores.
Luego, fue aún más contundente: “¿En dónde contamos que teníamos algún tipo de relación como para separarnos? Jaja, qué locura todo”, expresó.
Además, Evangelina negó haber compartido tiempo con Ian Lucas en su ámbito privado. “Jamás vino a mi casa, vivo con mis tres hijos”, aclaró, en referencia a los niños que tuvo con Demichelis.
Si bien ambos intercambiaron mensajes cariñosos en redes sociales durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), Anderson aseguró que nunca hubo una relación sentimental. Según explicó, la versión del romance fue producto del entusiasmo de los espectadores del programa.
LE PUEDE INTERESAR
Tragedia aérea: murió el cantante colombiano Yeison Jiménez
El rumor había cobrado fuerza durante la emisión del ciclo de Telefe y fue alimentado por versiones mediáticas. Incluso, el periodista Guido Záffora había señalado que “se cortó la onda entre ellos”, atribuyendo el supuesto distanciamiento a las diferencias de perfil entre ambos. No obstante, las declaraciones de la modelo terminaron por desmentir por completo esa versión.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí