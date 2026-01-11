Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas

Evangelina Anderson rompió el silencio y contó la verdad del romance con Ian Lucas
11 de Enero de 2026 | 14:41

Evangelina Anderson salió al cruce de los rumores que circularon en las últimas horas y que aseguraban una supuesta separación de Ian Lucas. Cansada de los trascendidos, la modelo aclaró públicamente cuál fue —y cuál no— su vínculo con el influencer.

El revuelo se generó a partir de versiones que indicaban que ambos habrían terminado una relación amorosa. Sin embargo, la ex de Martín Demichelis fue tajante al aclarar que entre ellos nunca existió un noviazgo formal y que todo se trató de un “shippeo” impulsado por los fanáticos.

La reacción de Anderson se dio luego de encontrarse con una publicación de Instagram del medio PrimiciasYa que hablaba de la presunta ruptura. “¡Ah! Nos separamos de un shippeo”, escribió la modelo en los comentarios, dejando en claro que la relación solo existió en la imaginación de los seguidores.

Luego, fue aún más contundente: “¿En dónde contamos que teníamos algún tipo de relación como para separarnos? Jaja, qué locura todo”, expresó.

Además, Evangelina negó haber compartido tiempo con Ian Lucas en su ámbito privado. “Jamás vino a mi casa, vivo con mis tres hijos”, aclaró, en referencia a los niños que tuvo con Demichelis.

Si bien ambos intercambiaron mensajes cariñosos en redes sociales durante su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), Anderson aseguró que nunca hubo una relación sentimental. Según explicó, la versión del romance fue producto del entusiasmo de los espectadores del programa.

El rumor había cobrado fuerza durante la emisión del ciclo de Telefe y fue alimentado por versiones mediáticas. Incluso, el periodista Guido Záffora había señalado que “se cortó la onda entre ellos”, atribuyendo el supuesto distanciamiento a las diferencias de perfil entre ambos. No obstante, las declaraciones de la modelo terminaron por desmentir por completo esa versión.

