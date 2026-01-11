Intentó robar una casa en Ringuelet, escapó por los techos y terminó detenido

Un hombre de 34 años fue aprehendido este domingo a la madrugada en la localidad de Ringuelet, en La Plata, acusado de robo por escalamiento en grado de tentativa, luego de haber ingresado a una vivienda y ser sorprendido por el propietario al regresar a su domicilio.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle 18 entre 521 y 522, donde la víctima de 52 años, advirtió al llegar que una de las ventanas del dormitorio matrimonial estaba rota y que el interior de la vivienda se encontraba completamente revuelto, con el faltante de varios efectos personales.

Ante el llamado al 911, personal del Comando de Patrullas arribó al lugar y, tras un rastrillaje por la zona, logró observar a un sospechoso que se desplazaba por los techos de viviendas linderas. Al notar la presencia policial, el individuo se arrojó desde un techo, cayendo al suelo y sufriendo lesiones en el rostro, lo que permitió su inmediata aprehensión.

En tanto, el detenido fue identificado y tiene 34 años, domiciliado en la misma zona. En su poder, los efectivos incautaron un juego de llaves pertenecientes a la vivienda robada, una llave de moto vehículo, 60 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares. Además, sobre uno de los techos se halló un televisor Smart TV marca LG, una cámara fotográfica y una mochila negra con aproximadamente 500 gramos de marihuana.

Según informaron las fuentes policiales a EL DÍA, el propietario de la vivienda manifestó que la sustancia hallada era de su propiedad y que la utilizaba con fines medicinales, circunstancia que fue dejada asentada en las actuaciones.

Por último, interviene en la causa la UFI N°16 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la doctora Valentina Albornoz, quien avaló lo actuado y dispuso las diligencias correspondientes, junto con la presentación del aprehendido en sede judicial durante la jornada.