Polémica en Barrio Norte: vecinos denuncian multas sorpresivas por estacionar en una cuadra habilitada
Durante la mañana de este domingo, vecinos de Barrio Norte expresaron su malestar y sorpresa luego de que varios autos amanecieran con multas en una cuadra donde, aseguran, el estacionamiento está permitido. El episodio ocurrió en la calle 37 entre 12 y 13, en la ciudad de La Plata, y derivó en reclamos y discusiones con personal de tránsito.
Según relataron los frentistas en exclusiva a EL DÍA, en ese tramo de la cuadra está habilitado estacionar hasta la mitad, mientras que el resto se encuentra debidamente señalizado con cordón amarillo y cartelería, donde sí rige la prohibición y actúa la grúa municipal. Sin embargo, pese a respetar esa delimitación, los vecinos encontraron infracciones colocadas en los parabrisas de sus vehículos.
“Entre 12 y 13, hasta mitad de cuadra se puede estacionar. Como todos los autos que estamos ahí, hay un cartel más adelante y cordón amarillo donde los autos se llevan la grúa, y eso está perfecto porque está avisado”, explicó uno de los vecinos afectados.
La situación generó un fuerte enojo durante la mañana, cuando algunos residentes salieron a reclamar ante la presencia de inspectoras de tránsito, quienes ratificaron las multas labradas. “Salió un vecino y las inspectoras dijeron que no, que es así. Y cuando se les reclamó, respondieron que si no nos gusta, nos quejemos”, agregó el testimonio.
Los vecinos aseguran que no hubo cambios recientes en la señalización y sostienen que las infracciones fueron mal aplicadas. Por ese motivo, evalúan realizar reclamos formales ante el Municipio para que se revisen las actas y se clarifique la normativa vigente en la cuadra.
Por último, el episodio reavivó el debate sobre la falta de información clara y la aplicación de multas, en una zona residencial donde el estacionamiento suele generar conflictos recurrentes.
