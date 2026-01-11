“AFA-gate”: citan a Tofoni como testigo para que aporte pruebas

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky citó a declarar como testigo al empresario Guillermo Tofoni para el próximo 2 de febrero, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida fue dispuesta a pedido del fiscal Claudio Navas Rial y es considerada una de las pruebas centrales del expediente.

Tofoni fue quien impulsó un proceso de discovery ante la Justicia de los Estados Unidos que permitió detectar una presunta red de empresas en el exterior vinculadas a TourProdEnter, la firma de Javier Faroni, hacia donde se habrían girado fondos millonarios provenientes de la AFA.

Según fuentes judiciales, Aguinsky solicitará que Tofoni aporte toda la documentación surgida del proceso judicial estadounidense, que revelaría movimientos financieros considerados sospechosos. De confirmarse esos datos, la causa —que se inició por la compra de una mansión en Pilar valuada en 20 millones de dólares— podría adquirir una dimensión internacional.

Tofoni fue representante de la AFA en el exterior hasta 2021, cuando su contrato fue rescindido y reemplazado por Faroni, señalado en la causa como agente recaudador vinculado a la conducción de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, junto con el tesorero Pablo Toviggino.

Testimoniales durante la feria

Con el aval de la Cámara en lo Penal Económico para avanzar durante la feria judicial, el magistrado comenzará en los próximos días a tomar declaración a empleados de menor jerarquía de la AFA y a los pilotos del helicóptero que trasladaba personas hasta la mansión de Pilar.

En el caso de los pilotos, las testimoniales se realizarán bajo reserva, por razones de seguridad, según indicaron fuentes del expediente.

Uno de los principales elementos probatorios de la causa es el uso de una tarjeta corporativa American Express a nombre de Luciano Pantano, quien figura como titular formal de la mansión de Pilar. De acuerdo con la investigación, ese plástico registraba consumos mensuales promedio cercanos a los 50 millones de pesos.

La tarjeta fue dada de baja por orden judicial y habría sido utilizada para el pago de peajes mediante el sistema TelePASE, incluso de vehículos que luego fueron secuestrados en la quinta investigada.

Pagos ajenos a la actividad de la AFA

En los últimos días, el juzgado recibió un informe de la empresa Edenor que indicó que con esa tarjeta corporativa se abonaron servicios de suministro eléctrico en numerosos domicilios que no guardarían relación con las actividades propias de la AFA.

“La acción en tiempo oportuno de la Justicia busca frenar un perjuicio económico continuado, evitar pérdidas irreversibles e interrumpir la prolongación del daño”, señalaron fuentes judiciales, sin perjuicio de eventuales acciones civiles futuras.

Transferencias bajo la lupa

La investigación también analiza transferencias realizadas por TourProdEnter a distintas empresas y personas. Entre ellas figuran envíos de dinero a firmas vinculadas al sector ecuestre en la Argentina y en Europa, así como giros a una mujer identificada como ex empleada de la AFA, quien habría declarado como domicilio en Miami la misma dirección que la empresa de Faroni.

Del discovery impulsado por Tofoni en Estados Unidos —abierto tras denunciar un presunto fraude en la rescisión de su contrato— también surgieron movimientos por unos 4 millones de dólares a favor de la empresa Dicetel, presuntamente para cursos de filosofía del management, bajo un esquema similar al utilizado para canalizar fondos hacia sociedades offshore.

El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, el legislador porteño Facundo del Gaiso y Matías Yofe.

Mientras tanto, la Cámara Federal de San Martín deberá definir la competencia del caso, que actualmente disputan el juzgado de Marcelo Aguinsky y el de Zárate-Campana, a cargo de Adrián González Charvay.